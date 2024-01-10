تمتاز الأجهزة اللوحية المناسبة للرسامين بأنها تضم شاشات كبيرة وعالية الدقة، وتأتي مع قلم إلكتروني لتسهيل الرسم، كما تدعم مجموعة واسعة من تطبيقات الرسم، وتمتاز بسرعة الأداء.

يتوفر في الأسواق مجموعة واسعة من الأجهزة اللوحية المناسبة للرسامين، وتتنوع هذه الأجهزة من حيث المزايا والأداء؛ إذ يعمل بعضها بنحو مستقل، لكن بعض الأجهزة اللوحية المصممة خصوصًا للرسامين تحتاج إلى اتصال بحاسوب محمول أو مكتبي أو هاتف يعمل بنظام أندرويد.

فإذا كنت من هواة الرسم وتبحث عن جهاز لوحي مناسب لك، يمكنك اختيار واحد من الأجهزة التالية التي تُعدّ من أفضل الأجهزة اللوحية المناسبة للرسامين:

1- جهاز آيباد برو 2022:

تمتاز أجهزة آيباد برو من آبل بالقوة والأداء السريع وتُعدّ مناسبة لإنجاز المهام المختلفة، ومنها: الرسم والتصميم. وأحدث الأجهزة في سلسلة آيباد برو جهاز آيباد برو 2022 (iPad Pro 2022) الذي يأتي بمقاسين، هما 12.9 بوصة، أو 11 بوصة، ويعمل بمعالج قوي يسمح لك بأداء المهام المتعددة في الوقت نفسه بكفاءة عالية، كما يضم بطارية كبيرة، ويدعم الجيل الثاني من القلم الإلكتروني من آبل (Apple Pencil) لكنه لا يأتي معه، ويمكنك الحصول عليه بنحو منفصل.

يُناسب جهاز آيباد برو 2022 الذي يأتي بمقاس قدره 12.9 بوصة الرسامين أكثر من الطراز الآخر الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة، ويعود السبب في ذلك إلى حجم الشاشة الكبير الذي يساعد في الرسم بنحو أفضل، كما أن شاشة هذا الطراز تمتاز بالدقة العالية والسطوع المرتفع مقارنةً بالطراز الصغير الحجم، وجميع هذه العوامل تساعدك في الرسم بنحو أفضل حتى في الخارج تحت ضوء الشمس المباشر؛ إذ يبلغ سطوع شاشة جهاز آيباد برو 2022 الذي يأتي بمقاس قدره 12.9 بوصة، 1000 شمعة/ المتر المربع وتمتاز بدقة قدرها 2732 × 2048 بكسلًا.

يضم هذا الجهاز شاشة من نوع (Liquid Retina XDR mini-LED LCD) تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

يعمل جهاز آيباد برو 2022 بمعالج (M2) من آبل، ويعمل بنظام التشغيل iPadOS 16.1 ويدعم الترقية إلى نظام iPadOS 17.2، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 16 جيجابايت، وبأربعة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128، أو 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت، ويحتوي هذا الجهاز اللوحي على بطارية تبلغ سعتها 10758 ميلّي أمبير/ الساعة.

يُباع جهاز آيباد برو 2022 الذي يأتي بمقاس قدره 12.9 بسعر يبدأ من 1099 دولارًا.

2- جهاز سامسونج جالاكسي تاب إس9 ألترا:

يمتاز جهاز سامسونج جالاكسي تاب إس9 ألترا (Samsung Galaxy Tab S9 Ultra)، بحجمه الضخم، وشاشته التي تتمتع بمواصفات قوية، ويحتوي على مزايا تسمح لك بإنجاز جميع المهام المتعلقة بالرسم وغيرها من مهام العمل والتصميم والدراسة بسلاسة وسرعة، ويأتي مع القلم الإلكتروني S Pen من سامسونج الذي يساعدك في الرسم، وتصفح الويب والتطبيقات، ويُسهّل تدوين الأفكار والملاحظات.

لا يُعدّ جهاز Galaxy Tab S9 Ultra من سامسونج واحدًا من أكبر الأجهزة اللوحية في السوق وحسب، ولكنه أيضًا من أفضل الأجهزة اللوحية التي صدرت في عام 2023 وأكثرها قوة. فإذا كنت تبحث عن جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد لاستخدامه للرسم، سيكون هذا الجهاز اللوحي مناسبًا لك.

يضم جهاز Galaxy Tab S9 Ultra شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) تُظهر صورًا مشرقة وواضحة، وتأتي بمقاس قدره 14.6 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 2960 × 1848 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

ويعمل هذا الجهاز بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، ويتميز هذا المعالج بأنه يوفر أداءً أفضل من الإصدارات السابقة.

يحتوي جهاز Galaxy Tab S9 Ultra على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 11200 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت.

يُباع جهاز سامسونج جالاكسي تاب إس9 ألترا بسعر يبدأ من 1200 دولار.

ولتتعرف أبرز المزايا التي يتمتع بها هذا الجهاز اللوحي، يمكنك الاطلاع على مقال: “ أبرز مزايا جهاز Galaxy Tab S9 Ultra اللوحي الجديد من سامسونج“.

3- جهاز مايكروسوفت Surface Pro 9:

Surface Pro 9 من مايكروسوفت هو حاسوب يندرج ضمن فئة 2 في واحد يمكن استخدامه كجهاز لوحي وحاسوب محمول. فهو يضم شاشة تعمل باللمس بمقاس قدره 13.3 بوصة مناسبة للرسم، ويدعم هذا الجهاز القلم الإلكتروني Surface Slim Pen 2 من مايكروسوفت، لكنه لا يأتي مع الجهاز ويمكنك الحصول عليه بنحو منفصل.

يعمل جهاز Surface Pro 9 بنظام التشغيل ويندوز 11، ويدعم عددًا كبيرًا من تطبيقات وبرامج الرسم، ويمكن للمستخدمين توصيله بشاشة خارجية لرؤية أعمالهم الفنية في شاشة خارجية كبيرة.

يعمل هذا الجهاز بالجيل الثاني عشر من معالج (Intel Core i7-1255)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 256 جيجابايت، ويمتاز بعمر البطارية الطويل؛ إذ تستمر بطاريته بالعمل لمدة قدرها 15 ساعة ونصف.

يُباع جهاز Surface Pro 9 بسعر قدره 1300 دولار.

4- جهاز Wacom One 13 Touch:

Wacom One 13 Touch هو جهاز لوحي مصمم خصوصًا للرسامين، ويأتي مع قلم إلكتروني، ويضم شاشة كبيرة بقياس قدره 13.3 بوصة.

وقبل البدء باستخدام هذا الجهاز يجب توصيله بجهاز آخر، فهو لا يعمل بنحو مستقل مثل الأجهزة اللوحية التي ذكرناها سابقًا، بل يجب توصيله بجهاز آخر، ثم البدء باستخدامه للرسم، ويتوافق هذا الجهاز مع حواسيب ويندوز، وماك بوك، وحواسيب كروم بوك، وأجهزة أندرويد، ويحتوي Wacom One 13 Touch على مجموعة منوعة من البرامج ومقاطع الفيديو التعليمية والدورات التدريبية في مجال الرسم، ويدعم العديد من تطبيقات وبرامج الرسم.

يُباع جهاز Wacom One 13 Touch بسعر قدره 2718 ريالًا سعوديًا.

5- جهاز HUION Kamvas Pro 24:

HUION Kamvas Pro 24 هو جهاز لوحي مصمم خصوصًا للرسامين المحترفين، يضم شاشة كبيرة من نوع (QLED) بقياس قدره 23.8 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 3840 × 2160 بكسلًا، وتُظهر جميع التفاصيل بوضوح وبدقة عالية. ويأتي هذا الجهاز مع حامل معدني مائل بزاوية قدرها 20 درجة للمساعدة في الرسم، كما يأتي مع قلم إلكتروني.

ومثل جهاز Wacom One 13 Touch، يجب توصيل HUION Kamvas Pro 24 بجهاز آخر قبل البدء باستخدامه، ويمكنك توصيله بسهولة بالحاسوب الشخصي أو الحاسوب المكتبي، وهو متوافق مع الحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 7 أو أحدث، والتي تعمل بنظام التشغيل macOS 10.12 أو أحدث. ويدعم هذا الجهاز معظم برامج الرسم والتصميم، مثل: Adobe Photoshop و Illustrator و Clip Studio Paint وغيرها.

يُباع جهاز HUION Kamvas Pro 24 بسعر قدره 10,464 ريالًا سعوديًا.