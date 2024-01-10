أفضل أجهزة التلفاز التي أُعلنت في معرض CES 2024 حتى الآن

أُعلن في معرض CES 2024 العديد من الابتكارات المذهلة في مجموعة واسعة من المجالات. ومن أبرز المجالات التي شهدت تطورات ملحوظة، مجال تصنيع أجهزة التلفاز، فقد أعلنت العديد من الشركات أجهزة تلفاز جديدة تتمتع بتحسينات كبيرة في التصميم وطريقة العرض وتدعم تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المحتوى ووضوحه.

أعلنت كل من سامسونج و TCL و LG و Hisense، أجهزة تلفاز جديدة تُعدّ من أفضل الأجهزة التي عُرضت في معرض 2024 CES حتى الآن، وسنذكر فيما يلي بعضًا من أفضل تلك الأجهزة:

1- تلفاز LG Signature OLED T:

أعلنت شركة LG في معرض CES 2024 التلفاز الجديد Signature OLED T الذي يضم شاشة شفافة بقياس قدره 77 بوصة، وتمتاز شاشة هذا التلفاز بأنها تظهر كلوح زجاجي شفاف مع تباين متغير يمكن زيادته بضغطة زر واحدة عبر جهاز التحكم من بُعد لجعل التلفاز يبدو مثل أي تلفاز عادي من فئة OLED أو تقليله إذا كنت تريد رؤية ما يوجد خلف الشاشة.

فعندما تكون شاشة التلفاز شفافة ستشاهد المناظر الظاهرة خلفها، كحوض السمك أو حديقة المنزل أو غيرها من المناظر في منزلك، وعندما ترغب في مشاهدة المحتوى في التلفاز ستظهر شاشة سوداء غير لامعة تغطي الجزء الخلفي من التلفاز لتتمكن من التمتع بتجربة مشاهدة مثالية.

2- تلفاز Samsung S95D OLED:

يأتي تلفاز سامسونج S95D OLED مع تحسينات كبيرة مقارنةً بالطراز السابق S95C، فهو يتمتع بسطوع أعلى بنسبة قدرها 20% مقارنةً بالإصدار السابق، ويبلغ أقصاه 1800 شمعة/ المتر المربع، كما تدعم شاشته معدل تحديث مرتفع يصل إلى 144 هرتزًا.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا التلفاز تقنيات (AMD FreeSync Premium Pro) و (HDR10+ Adaptive) و (HDR10+ Gaming) للاستمتاع بتجربة ألعاب سلسة وخالية من التقطيع.

يضم تلفاز سامسونج شاشة من نوع (OLED) تمتاز بدقة قدرها 4K، كما تمتاز بأنها مضادة للتوهج؛ مما يمنع الانعكاسات من مصادر الضوء القريبة، لتتمكن من مشاهدة المحتوى بوضوح من جميع الزوايا.

3- تلفاز Hisense 110UX ULED:

أعلنت شركة Hisense في معرض CES 2024، تلفازها الجديد Hisense 110UX ULED الذي يضم شاشة بمقاس قدره 110 بوصات، ويعمل بمعالج (Hi-View Engine X AI) الجديد كُليًا الذي يدعم مزايا الذكاء الاصطناعي، وتمتاز شاشة هذا التلفاز بالسطوع العالي الذي يصل إلى 10000 شمعة/ المتر المربع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمعالج الجديد الذي يدعم الذكاء الاصطناعي إجراء بعض التحسينات التلقائية في التباين ونسب العمق في أثناء مشاهدة المحتوى للحصول على أفضل تجربة مشاهدة. ومن المزايا البارزة الأخرى التي يتمتع بها هذا التلفاز مكبر الصوت الداعم لتقنية Dolby Atmos FlexConnect التي تسمح لك بإقران التلفاز بمكبرات الصوت اللاسلكية المتوافقة التي يمكن وضعها في جميع أنحاء الغرفة ليأتي الصوت من كل الاتجاهات.

4- تلفاز TCL QM8 QD Mini LED:

يمتاز تلفاز TCL QM8 QD Mini LED بشاشته الضخمة التي يبلغ مقاسها 115 بوصة، وتُعد واحدةً من أفضل الشاشات من TCL التي عُرضت في معرض CES 2024. يعمل تلفاز QM8 QD Mini LED بمعالج AIPQ Pro الجديد من TCL ويدعم شبكات الواي فاي 6، وتقنية (FreeSync Premium Pro) لتجربة لعب سلسة، وتمتاز شاشته بسطوع يصل أقصاه إلى 5000 شمعة/ المتر المربع، وهي تُظهر الألوان مشرقة وواضحة بنحو مثير للإعجاب، كما تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 240 هرتزًا.

5- تلفاز Samsung QN900D:

يندرج تلفاز سامسونج الجديد QN900D ضمن سلسلة 8K Neo QLED، ويعمل بمعالج (NQ8 AI Gen3) الجديد الذي يدعم الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المحتوى المعروض في التلفاز، والتمتع بتجربة مشاهدة مثالية، كما أنه يدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 240 هرتزًا. وتزعم سامسونج أن QN900D هو أنحف تلفاز يأتي بدقة قدرها 8K في السوق حاليًا.

يمتاز هذا التلفاز بأنه يدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي، ومنها: مزية 8K AI Upscaling Pro، التي تُستخدم لتحسين دقة المحتوى المنخفض الدقة ليظهر بدقة قدرها 8K، كما يدعم مزية AI Motion Enhancer Pro التي تستخدم تقنية التعلم العميق لعرض الأجسام المتحركة، كالكرة في مباريات كرة القدم وكرة السلة بنحو واضح وسلس؛ إذ تدّعي سامسونج أن مزية AI Motion Enhancer Pro يمكنها اكتشاف المحتوى الرياضي الذي تشاهده تلقائيًا، وتستخدم التعلم العميق لتعرّف الكرة وتحسين صورتها لتبدو واضحة تمامًا في أثناء الحركة.