أسوس تكشف عن الحاسوب المحمول Zenbook Duo الجديد بشاشتين

كشفت شركة أسوس عن الإصدار الجديد من الحاسوب المحمول Zenbook Duo لعام 2024، وهو حاسوب محمول يحتوي على شاشتين يمكن الاعتماد عليهما في أثناء العمل على الحاسوب.

ويأتي الإصدار المُجدد من حاسوب Zenbook Duo بشاشتين كلتاهما بقياس قدره 14 إنشًا من نوع أولد بدقة تصل إلى 2880 × 1800 بكسل مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

وتمنح أسوس المستخدمين خيار الكتابة على شاشة اللمس السفلية عبر لوحة مفاتيح افتراضية أو باستخدام لوحة مفاتيح فعلية قابلة للفصل.

ووفقًا لشركة أسوس، فإنه يمكن استخدام جهاز Zenbook Duo الجديد في عدد من الأوضاع المختلفة، مثل الوضع القياسي، حيث تغطي لوحة المفاتيح التقليدية الشاشة السفلية بالكامل، كما يمكن فصل لوحة المفاتيح عن الشاشتين ووضعهما معًا على نحو عمودي أو أفقي، بالإضافة إلى وضع “المشاركة” الذي يجعل المستخدم يتخلص من لوحة المفاتيح تمامًا، لتوضَع الشاشتان على مكتب بين شخصين مع التحكم في المحتوى المعروض في كل شاشة.

وفيما يتعلق بالمواصفات الفنية الداخلية، يحمل جهاز أسوس معالج إنتل كور ألترا 9 العالي الأداء من فئة 185H مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت، وبطارية بسعة قدرها 75 واطًا/ الساعة، وتتصل لوحة المفاتيح الفعلية بالجهاز عبر البلوتوث، وتُشحن عند الاتصال بالشاشة السفلية، كما يمكن وضعها بين الشاشتين عند حمل الجهاز.

ومن المنتظر أن تطرح أسوس جهاز Zenbook Duo بإصداره الجديد لعام 2024 بسعر يبدأ من 1500 دولارٍ أمريكي.