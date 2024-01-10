أسوس تستهدف فيجين برو من آبل عبر AirVision M1

قدمت أسوس قائمة طويلة جدًا من المنتجات في معرض CES 2024، ويشمل ذلك نظارة عالية التقنية تسمى AirVision M1 تعرض المحتوى من هاتف أو حاسوب متصل.

وتسمح هذه الشاشة القابلة للارتداء لمرتديها بأداء مهام متعددة، وهي منافسة لنظارة الواقع المختلط فيجين برو من آبل وغيرها من نظارات الرأس للواقع المختلط التي ظهرت أول مرة في هذا الحدث.

وتعد AirVision M1 بمنزلة شاشة قابلة للارتداء مع القدرة على إنشاء شاشات افتراضية متعددة، ومن المفترض أن يتمكن المستخدمون من التوفيق بين مهام متعددة في وقت واحد.

وزودت أسوس AirVision M1 بشاشة من فئة MicroOLED بدقة قدرها 1920×1080 بكسلًا.

ويتمتع معظم الأشخاص بزاوية رؤية عمودية طبيعية قدرها 55 درجة، مع أن بعض نظارات الواقع المعزز تقيد مجال الرؤية العمودي بمقدار 40 درجة، وهو ما قد يبدو مقيدًا للعديد من المستخدمين.

وتوفر نظارة AirVision M1 مجال رؤية عموديًا قدره 57 درجة، مما يعني أنك تشاهد المزيد من العالم الحقيقي من خلال العدسة، في حين تستمتع بصورة رقمية مشرقة وواسعة.

وتقدم الشاشة معدل سطوع قدره 1100 شمعة في المتر المربع، مما يجعل النظارة تحافظ على الصور واضحة وقابلة للقراءة حتى في البيئات التي تحتوي على الكثير من الضوء الطبيعي.

وتقلل أوقات الاستجابة المنخفضة التشويش في أثناء اللعب، أو مشاهدة المحتوى، أو التمرير عبر خلاصة منصة التواصل الاجتماعي.

وتضمن التغطية بمقدار 95 في المئة لمجموعة ألوان DCI-P3 المخصصة للسينما ألوانًا مشبعة ونابضة بالحياة.

ويتمتع نظام الجهاز بثلاث درجات من حرية تحديد المواقع، وتستطيع تثبيت عدة شاشات في المكان الذي تريده بنسبة العرض إلى الارتفاع التي تفضلها، سواء كانت بمقدار 4:3 أو بمقدار 16:9 أو بمقدار 21:9 أو بمقدار 32:9.

كما يمكنك تثبيت شاشة افتراضية تبقى في موقع معين للجهاز، حتى عندما تنظر حولك في مكان آخر، ويعني هذا أنك تظل قادرًا على التفاعل بسهولة مع من حولك دون إزالة AirVision M1.

وتتميز نظارة أسوس بلوحة اللمس المتعددة الوظائف المدمجة في الجانب الأيسر من الإطار حتى تتمكن من إجراء التعديلات على الشاشة، كما يمكنك أيضًا ضبط السطوع وتنشيط الوضع الثلاثي الأبعاد.

ويأتي الجهاز مزودًا بميكروفونات تلتقط صوتك بوضوح وتقلل بذكاء من ضوضاء الخلفية مع مكبرات صوت مدمجة لإلغاء الضوضاء.

ولا تعد AirVision M1 بمنزلة جهاز مستقل قابل للارتداء، إذ ينبغي توصيلها بجهاز حاسوب أو هاتف عبر كابل USB-C لكي تعمل.

ولم تكشف أسوس بعد عن سعر هذا الجهاز وموعد وصوله إلى الأسواق، مع أن مواصفاته وإمكانياته تشير إلى أن سعره قد يكون منخفضًا مقارنةً بسعر نظارة فيجين برو من آبل.