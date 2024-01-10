أبرز 5 أدوات ذكاء اصطناعي لتحسين جودة مقاطع الفيديو 

أصبحت عملية تحسين جودة مقاطع الفيديو أسهل وأسرع من قبل بفضل تطوير العديد من الأدوات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين مقاطع الفيديو بنقرة واحدة؛ إذ تُحسّن هذه الأدوات الدقة والسطوع في مقاطع الفيديو المختلفة، والعديد منها يوفر أيضًا مجموعة واسعة من المزايا الإضافية التي تساعدك في تحرير مقاطع الفيديو بطريقة احترافية.

تؤثر جودة مقاطع الفيديو بنحو كبير في إيصال المحتوى للجمهور، لذلك، لا بد من إجراء التعديلات المناسبة للحصول على مقطع فيديو عالي الجودة، وستساعد أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصوصًا لتحسين جودة مقاطع الفيديو في إجراء جميع التعديلات المطلوبة بسرعة وبأقل جهد ممكن.

فإذا كنت تعمل في مجال تحرير مقاطع الفيديو، يمكنك الاستعانة بالأدوات التالية لتسريع سير عملك، والحصول على مقاطع فيديو عالية الجودة:

1- أداة HitPaw:

تعمل أداة HitPaw بتقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة مقاطع الفيديو المختلفة في بضع دقائق، وتمتاز بسهولة استخدامها، وقدرتها على تحسين دقة مقاطع الفيديو حتى 8K.

توفر هذه الأداة ثلاثة نماذج مختلفة لتحسين جودة مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وكل نموذج يناسب نوعًا معينًا من مقاطع الفيديو؛ إذ يُستخدم نموذج Denoise لتحسين مقاطع الفيديو المنخفضة الإضاءة لتبدو واضحة ومشرقة، وأما نموذج الرسوم المتحركة (Animation Model) فهو متخصص في تحسين جودة مقاطع الفيديو التي تحتوي على رسوم متحركة؛ إذ يُحسّن سطوع الألوان والتباين والتشبع لتبدو الرسوم المتحركة واضحة في الشاشات العالية الجودة، وأما نموذج الوجه (Face Model)، فهو متخصص في تعديل وجوه الأشخاص في مقطع الفيديو، لتبدو طبيعية وواضحة.

2- أداة AVC Labs:

يمكن لأداة AVC Labs تحويل جودة مقاطع الفيديو التي تأتي بدقة SD إلى دقة HD، والتي تأتي بدقة HD إلى دقة قدرها 4K، والتي تأتي بدقة قدرها 4K إلى دقة قدرها 8K.

لا تزيد هذه الأداة دقة مقاطع الفيديو وحسب، ولكنها تعزز أيضًا جودة الفيديو عن طريق إزالة التشويش، وتزيد وضوحه، وتحقق توازنًا مثاليًا بين مستويات التباين والسطوع والتشبع.

يمكن استخدام أداة الذكاء الاصطناعي AVC Labs لتحسين وضوح البرامج التلفزيونية والرسوم المتحركة القديمة، لتتمكن من مشاهدتها بوضوح في الشاشات الحديثة العالية الدقة.

3- أداة Topaz:

Topaz هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتستخدم تقنية التعلم الآلي لتعزيز دقة مقاطع الفيديو حتى 8K، وتوفر هذه الأداة مجموعة متنوعة من مزايا التحرير التي يمكنك استخدامها لإجراء تعديلات في مقاطع الفيديو، مثل: اقتطاع جزء من مقطع الفيديو، وإضافة تأثير الحركة البطيئة إلى أجزاء معينة من مقطع الفيديو، وغير ذلك.

تمتاز أداة Topaz بالدقة والسرعة، ويمكنها اكتشاف جميع الأجزاء غير الواضحة في مقطع الفيديو، وتُجري التعديلات المناسبة في الإضاءة وتشبع الألوان، لتحصل على مقطع فيديو واضح وعالي الجودة.

4- أداة Clipchamp:

Clipchamp هي أداة تحرير متكاملة تسمح لك بإجراء جميع التعديلات التي تريدها في مقطع الفيديو، وباستخدامها يمكنك إجراء جميع عمليات التحرير المعقدة بسهولة. وسواء كنت ترغب في إضافة ملفات صوتية أو صور إلى مقطع الفيديو أو دمج عدّة مقاطع فيديو معًا، يمكن أن تساعدك أداة Clipchamp في القيام بذلك بسهولة واحترافية.

بالإضافة إلى ذلك تسمح هذه الأداة للمستخدمين بإضافة التأثيرات والنصوص إلى مقاطع الفيديو حسب الرغبة، وتحسين جودة مقاطع الفيديو للحصول على فيديو احترافي يمكن حفظه في الحاسوب، أو نشره في تطبيقات التواصل الاجتماعي.

5- أداة Shotcut:

تُعدّ أداة Shotcut خيارًا مناسبًا لهواة تحرير مقاطع الفيديو الذين يتطلعون إلى إنشاء مقاطع الفيديو العالية الجودة بسهولة ودون دفع مبلغ كبير للحصول على برامج تحرير الفيديو الاحترافية؛ إذ توفر هذه الأداة مجموعة من المزايا المتقدمة المتوفرة في برامج تحرير الفيديو الاحترافية التي يتطلب استخدامها دفع مبالغ مرتفعة، وتتيح تحرير مقاطع الفيديو وتحسين جودتها مجانًا.

تسمح لك أداة Shotcut بإضافة التأثيرات المختلفة إلى مقاطع الفيديو، وإجراء التعديلات المناسبة في الإضاءة، وإزالة التشويش، للحصول على مقاطع فيديو عالية الجودة بسهولة، كما تتيح لك تصدير مقاطع الفيديو بعد تحريرها بدقة قدرها 4K.