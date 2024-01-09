MSI تعلن جهازها المحمول للألعاب Claw

تعد MSI الشركة المصنعة لأجهزة الحواسيب الحديثة التي تحاول منافسة Steam Deck من خلال Claw، وهو جهازها المحمول للألعاب الذي يعتمد على نظام التشغيل ويندوز.

ويشغل معالج إنتل الجديد الذي أُعلن في الشهر الماضي Core Ultra جهازَ Claw ويمكن تزويده بمعالج Core Ultra 7 155H.

وتخطط MSI لشحن ثلاثة نماذج تتراوح أسعارها ما بين 700 دولار و 800 دولار عند وصولها في النصف الأول من العام.

ويحصل النموذج الأساسي على معالج Core Ultra 5 مع مساحة تخزين داخلية قدرها 512 جيجابايت.

ولم تخترع Valve شكل أجهزة الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب، مع أن إصدارها لجهاز Steam Deck في أوائل عام 2022 أعقبته موجة من الإصدارات من كبرى الشركات المصنعة.

وأطلقت أسوس جهاز ROG Ally، وقدمت لينوفو جهاز Legion Go، وحتى لوجيتك سارت في هذا المجال من خلال G Cloud الذي يركز على البث.

وتقدم MSI بعض المزايا المختلفة التي تجعل Claw يستحق الاهتمام، إذ إنه مزود بمعالج جديد من إنتل، الذي يدعم تقنية رفع مستوى XeSS من إنتل في الألعاب المتوافقة.

وتدعي MSI أن هذا المعالج يسمح للجهاز المحمول بتشغيل ألعاب من فئة AAA دون عناء.

ويوجد أيضًا بطارية بقوة قدرها 53 واطًا، تدعي MSI أنها الكبرى في فئتها وتوفر عمر تشغيل يصل إلى ساعتين تحت الضغط الشديد، ويمتلك الجهاز نظامًا للتبريد مزودًا بفتحات تهوية كبيرة بمقدار 50 في المئة مقارنةً بمنافسيه.

وتقول MSI إنها صممت Claw لتوفير الراحة خلال جلسات اللعب الطويلة، إذ يبلغ وزنه مقدار 675 جرامًا، وهو أثقل قليلًا من جهاز Steam Deck. ويأتي الجهاز بأبعاد قدرها 294 ملم × 117 ملم × 21.2 ملم.

وتقول MSI إنه مجهز بأزرار تعمل باللمس ومشغلات التأثير Hall التي أثبتت قدرتها على التحمل على المدى الطويل.

وزودت الشركة الجهاز بشاشة من فئة IPS بقياس قدره 7 بوصات ومعدل تحديث متغير قدره 120 هرتزًا وبدقة قدرها 1080 بكسلًا وسطوع نموذجي قدره 500 شمعة في المتر المربع.

وتشمل المواصفات الأخرى ذاكرة وصول عشوائي قدرها 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع PCIe M.2 قدرها واحد تيرابايت.

ويوجد في الجزء العلوي من الجهاز فتحة microSD لإضافة المزيد من مساحة التخزين، ومنفذ Thunderbolt 4، ويوجد مقبس لسماعة الرأس بقياس قدره 3.5 ملم، وزر الطاقة المزود بمستشعر بصمة الإصبع.

ويحتوي الجهاز المحمول أيضًا أزرار ماكرو يمكنك تسجيل وظائف مختلفة عليها، وهناك إضاءة RGB.

ويعمل Claw بنظام التشغيل ويندوز 11 مع برنامج MSI Center M لتقديم اختصارات لألعابك ومكتبات الألعاب. وأوضحت MSI أن Claw يشغل ألعاب أندرويد عبر محاكي App Player.