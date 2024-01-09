HP تكشف عن حاسوب الألعاب المحمول Omen Transcend 14

كشفت شركة HP الأمريكية عن حاسوب الألعاب الجديد Omen Transcend 14 الذي تزعم أنه أخف حاسوب محمول مخصص للألعاب بشاشة قياسها 14 إنشًا، إذ يبلغ وزنه 1.637 كيلوجرام.

ويأتي جهاز HP Omen Transcend 14 بشاشة من نوع أولد بدقة قدرها 2.8K ومعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، وتبلغ درجة السطوع القصوى في الشاشة 400 شمعة عند تشغيل المحتوى العادي، و 500 شمعة عند تشغيل المحتوى بتقنية HDR، كما أن الشاشة داعمة للطيف اللوني DCI-P3 كاملًا.

وتطرح HP الجهاز بعدة خيارات فيما يتعلق بالمعالج الرئيسي وبطاقة الرسوميات، إذ تتيح للعملاء الاختيار بين معالج إنتل كور ألترا 7 من فئة 155H أو معالج كور ألترا 9 من فئة 185H، مع بطاقة رسوميات GeForce RTX 4050 أو RTX 4060 أو RTX 4070 من إنفيديا، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجابايت من نوع LPDDR5x، وسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت من نوع PCIe 4 SSD.

ويعمل الجهاز بنظام تبريد غرفة البخار مع تقنية التدفق ثنائي القناة من إنتل، وتزعم الشركة أن نظام التبريد الجديد يمكن أن يسمح بأداء مستدام من المعالج قدره 80 واطًا بالرغم من وجوده في هيكل نحيف للجهاز.

ويدعم الجهاز الاتصال بشبكات واي فاي 7 أو Wi-Fi 6E بحسب الإصدار، كما يضم كاميرا ويب بدقة قدرها Full HD، ولوحة مفاتيح RGB، وبطارية بسعة قدرها 71 واطًا/ الساعة مع شاحن قوته 140 واطًا.

وتوفر HP جهاز Omen Transcend 14 بسعر يبدأ من 1500 دولارٍ أمريكي، علمًا بأنه متاح باللونين الأبيض والأسود.