AMD تكشف رسميًا عن سلسلة المعالجات المكتبية Ryzen 8000G APU

كشفت AMD في مؤتمرها الخاص عن سلسلة المعالجات المكتبية Ryzen 8000G APU المتوافقة مع مقبس AM5 وجميع اللوحات الأم المستندة إلى شرائح X670/E و B650/E و A620.

منذ إطلاق أولى وحدات المعالجة المسرعة (APU) في عام 2011، لم تصل قوة وحدة معالجة الرسوم المدمجة للمستوى المطلوب، لكن كل ذلك قد يتغير مع سلسلة معالجات Ryzen 8000G APU المتطورة. تأتي سلسلة معالجات AMD Ryzen 8000G بتشكيلة من 4 طرز وهي: معالج Ryzen 7 8700G، ومعالج Ryzen 5 8600G، ومعالج Ryzen 5 8500G، ومعالج Ryzen 3 8300G.

يعتمد المعالجان 8700G و 8600G على رقاقة Hawk Point بدقة تصنيع تبلغ 4 نانومتر، ويتميزان بخاصية Ryzen AI، وهما أول المعالجات المكتبية التي تتضمن وحدة المعالجة العصبية (NPU). في حين يعتمد الطرازان 8500G و 8300G على رقاقة Phoenix 2 بدقة تصنيع تبلغ 4 نانومتر.

المعالج الأقوى من هذه السلسلة هو Ryzen 7 8700G الذي يستفيد من جميع مزايا رقاقة Hawk Point، وهو يتميز بوحدة معالجة مركزية تحتوي على 8 نويات و 16 خيطًا مستندة إلى معمارية Zen 4، مع وحدة معالجة الرسوم Radeon 780M المستندة إلى معمارية RDNA3 المدمجة كليًا والتي تحتوي على 12 وحدة حوسبة، مع وحدة المعالجة العصبية Ryzen AI XDNA NPU.

ويستطيع معالج AMD Ryzen 7 8700G أن يحقق نتيجة ذكاء اصطناعي إجمالية تصل إلى 39 تريليونًا من العمليات في الثانية (TOPS)، و 16 تريليونًا من العمليات في الثانية من وحدة المعالجة العصبية (NPU).

كما يأتي معالج 8700G بتردد قياسي يصل إلى 4.20 جيجاهرتز، وأقصى تردد معزز يصل إلى 5.10 جيجاهرتز. تحتوي كل من النويات الثمانية على ذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثاني L2 بحجم قدره 1 ميجابايت، وتشترك النويات الثمانية مع ذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثالث L3 بحجم قدره 16 ميجابايت.

ومن مزايا وحدة معالجة الرسوم Radeon 780M iGPU قدومها بتردد يصل إلى 2.90 جيجاهرتز، مع 12 وحدة حوسبة بما يعادل 768 نواة، و 24 وحدة مسرعة للذكاء الاصطناعي، و 12 وحدة مسرعة لتتبع الأشعة، و 48 وحدة TMU، و 32 وحدة ROPs.

ويأتي معالج 8700G بمعدل استهلاك طاقة يصل إلى 65 واطًا، والجيد أن شراء هذا المعالج يعني حصول المستخدم على المبرد الهوائي Wraith Spire المصمم في الأساس للمعالجات المركزية التي تأتي بمعدل استهلاك طاقة يصل إلى 95 واطًا.

يبدو أن الجمع بين نويات وحدة المعالجة المركزية Zen 4، ووحدة معالجة الرسوم RDNA3 iGPU، والوحدة المسرعة للذكاء الاصطناعي Ryzen AI XDNA NPU، ساعد في تحقيق نتيجة ذكاء اصطناعي إجمالية تصل إلى 39 تريليونًا من العمليات في الثانية (TOPS). كما تُعد وحدة المعالجة العصبية موفرة للطاقة للتعامل مع تدريب الشبكات العصبية للتعلم العميق بالذكاء الاصطناعي.

المعالج الثاني هو Ryzen 5 8600G الذي يستفيد من مزايا رقاقة Hawk Point مثل معالج 8700G، ولكنه يأتي مزودًا بوحدة المعالجة المركزية Zen 4 المكونة من 6 نويات و 12 خيطًا بتردد قياسي يصل إلى 4.35 جيجاهرتز، وتردد معزز يصل إلى 5.00 جيجاهرتز.

تحتوي كل من النويات الست على ذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثاني L2 بحجم قدره 1 ميجابايت، وتشترك النويات الست مع ذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثالث L3 بحجم قدره 16 ميجابايت.

ومن مزايا وحدة معالجة الرسوم Radeon 760M iGPU قدومها بتردد يصل إلى 2.80 جيجاهرتز، مع 8 وحدات حوسبة بما يعادل 512 نواة، و16 وحدة مسرعة للذكاء الاصطناعي، و 8 وحدات مسرعة لتتبع الأشعة، و 32 وحدة TMU، و 16 وحدة ROPs. ويأتي معالج 8600G بمعدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 65 واطًا ويتضمن أيضًا المبرد الهوائي Wraith Spire.

المعالج الثالث هو Ryzen 5 8500G ويعتمد على 6 نويات و 12 خيطًا، اثنتان من تلك النويات هما Zen 4 والأربعة الأخرى هن Zen 4c، ويعمل المعالج بتردد قياسي يصل إلى 3.50 جيجاهرتز، وتردد معزز يصل إلى 5.00 جيجاهرتز.

تحتوي كل من النويات الست على ذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثاني L2 بحجم قدره 1 ميجابايت، وتشترك النويات الست مع ذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثالث L3 بحجم قدره 16 ميجابايت. ويأتي معالج 8500G بمعدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 65 واطًا ويتضمن أيضًا المبرد الهوائي Wraith Stealth.

المعالج الرابع Ryzen 3 8300G يستند إلى رقاقة من فئة منخفضة ولن تبيعها AMD، بل ستكون متاحة فقط عبر شركاء تصنيع المعدات الأصلية (OEM). يحتوي هذا المعالج على وحدة معالجة مركزية رباعية النواة، لكن واحدة فقط من النويات الأربع هي Zen 4، والنويات الثلاث الأخرى هن Zen 4c.

ويعمل المعالج بتردد قياسي يصل إلى 3.40 جيجاهرتز، وتردد معزز يصل إلى 4.90 جيجاهرتز، كما يعتمد على وحدة معالجة الرسوم Radeon 740M iGPU المستخدمة مع معالج 8500G.

نتائج AMD الخاصة بها تؤكد أن معالج 8700G و 8600G يقدمان أداءً استثنائيًا في الألعاب، وحدة معالجة الرسوم Radeon 780M أثبتت قدرتها على تشغيل الألعاب بدقة عرض تبلغ 1080 بكسلًا بمعدل قدره 23 و 58 إطارًا/ الثانية في الألعاب الشهيرة مثل: Jedi Survivor و Starfield و Alan Wake 2، إلخ. ومع تفعيل تقنية HyperRX تضاعفت معدلات الإطارات في هذه الألعاب إلى قرابة 60 إطارًا في الثانية.

أخيرًا ستكون جميع معالجات AMD من سلسلة Ryzen 8000G APU التي أُعلنت اليوم متاحة للبيع اعتبارًا من 31 من يناير بسعر يبلغ 329 دولارًا لمعالج 8700G، وبسعر يبلغ 229 دولارًا لمعالج 8600G، وبسعر يبلغ 179 دولارًا لمعالج 8500G.