AMD تكشف رسميًا عن المعالجات المكتبية 5700X3D و 5000GT APU

بعد 7 سنوات من إطلاق مقبس AM4، لا تزال AMD مستمرة بدعم هذه المنصة بكل قوة، واليوم تكشف عن إطلاق معالجات جديدة من سلسلة Ryzen 5000 المستندة إلى معمارية Zen 3.

عندما أطلقت AMD المعالج المركزي 5800X3D في عام 2022، كان قادرًا على منافسة معالج Intel Core i9-12900K Alder Lake في الألعاب بفضل تقنية 3D Vertical Cache المبتكرة من AMD؛ لأنه كان يتمتع بذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثالث (L3) بحجم يصل إلى 96 ميجابايت، مما ساعد على تحسين مستوى أداء المعالج.

المعالج المركزي الجديد Ryzen 7 5700X3D يأتي مع 8 نويات و16 خيطًا، ولكن بسرعة تردد أقل من معالج 5800X3D، والأهم من ذلك أنه بسعر أقل أيضًا. إذ يأتي معالج 5800X3D بسعر يبلغ 359 دولارًا، في حين يأتي معالج 5700X3D الجديد بسعر جذاب يبلغ 249 دولارًا فقط.

من ناحية المواصفات يأتي معالج 5700X3D بتردد قياسي يصل إلى 3.00 جيجاهرتز، وأقصى تردد معزز يصل إلى 4.10 جيجاهرتز، وبمعدل استهلاك للطاقة يصل إلى 105 واط مثل معالج 5800X3D.

كما يأتي معالج 5700X3D مع ذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثالث بحجم يصل إلى 96 ميجابايت تتضمن 64 ميجابايت من ذاكرة التخزين المخبأة (3D Vertical)، وذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثاني بحجم يصل إلى 512 كيلوبايت لكل نواة.

قدمت AMD أيضًا المعالج المركزي Ryzen 7 5700 القادم مع 8 نويات و 16 خيطًا، لكنه لا يتضمن وحدة معالجة الرسوم المدمجة. اللافت أن هذا المعالج يعتمد على رقاقة Cezanne بدقة تصنيع تبلغ 7 نانومتر، وهي الرقاقة المستخدمة في معالج 5700G نفسه.

يمكن القول إن معالج 5700 هو عبارة عن معالج 5700G ولكن مع تعطيل وحدة معالجة الرسوم المدمجة iGPU. ومن ناحية السعر، يأتي المعالج المركزي Ryzen 7 5700 بسعر يبلغ 175 دولارًا.

قدمت AMD أيضًا إصدارين من وحدة المعالجة المسرعة (APU) بداية مع معالج Ryzen 5 5600GT القادم مع 6 نويات و 12 خيطًا، ويعمل بتردد قياسي يصل إلى 3.60 جيجاهرتز، ومع أقصى تردد معزز يصل إلى 4.60 جيجاهرتز، ويتضمن وحدة معالجة الرسوم المدمجة Radeon Vega iGPU مع 7 وحدات حوسبة بما يعادل 448 نواة.

كما يتميز معالج 5600GT بذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثاني بحجم قدره 512 كيلوبايت لكل نواة، وذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 16 ميجابايت مشتركة مع كل النويات.

من ناحية السعر، يأتي معالج AMD 5600GT بسعر جذاب يبلغ 140 دولارًا فقط، في حين يأتي معالج Ryzen 5 5500GT بسعر يبلغ 125 دولارًا.

جميع المعالجات التي أعلنت عنها AMD ستكون متاحة للبيع اعتبارًا من 31 من يناير.