معرض CES 2024.. إليك أفضل الروبوتات وأجهزة الذكاء الاصطناعي التي عُرضت في اليوم الأول

تُعدّ تقنية الذكاء الاصطناعي من أكثر التقنيات انتشارًا في الوقت الحالي، وليس من المستغرب أن تكون جزءًا رئيسيًا من معرض CES 2024، فقد بدأت الكثير من الشركات بإيجاد طرق مبتكرة لإدماج هذه التقنية في الأجهزة المختلفة، لتلبية احتياجات الأشخاص من مُختلف الفئات، وتسهيل أداء العديد من المهام.

وفي اليوم الأول من معرض CES 2024 عُرضت مجموعة متنوعة من الأجهزة والروبوتات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وتهدف إلى تسهيل العديد من جوانب الحياة، وفيما يلي سنذكر بعضًا من أبرز تلك الروبوتات والأجهزة:

1- وسادة Motion Pillow الذكية:

تستخدم وسادة Motion Pillow تقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في معالجة مشكلة الشخير، والنوم بنحو أفضل طوال الليل؛ إذ يكتشف جهاز تتبع الحركة المتصل بالوسادة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي شخير المستخدم وينفخ الوسائد الهوائية الصغيرة الموجودة داخل وسادة Motion Pillow لرفع رأسه، وفتح مجرى الهواء لتقليل الشخير.

يتتبع التطبيق المصاحب للوسادة بيانات النوم، ومنها: وقت الشخير، ووقت نفخ الوسائد الهوائية، ودرجة النوم، ووقت النوم، بالإضافة إلى تسجيل صوت الشخير.

قدّمت الشركة المُصنعة لهذه الوسادة أيضًا حلقة Motion Ring المصاحبة للوسادة لمراقبة حالة النوم لحظيًا، وإرسال البيانات إلى جهاز تتبع الحركة للحصول على تجربة أكثر سلاسة.

حصل مزيج الحلقة مع الوسادة المُسمى Motionsleep، على جائزة معرض CES 2024 لأفضل ابتكار في فئة المنزل الذكي.

2- المرآة الذكية Bmind Smart Mirror:

تدّعي شركة Baracoda المُصنعة لمرآة Bmind Smart Mirror أنها أول مرآة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم مصممة خصوصًا لتعزيز الصحة العقلية والنفسية.

يمكن لهذه المرآة تقديم توصيات شخصية بناءً على حالتك النفسية لمساعدتك في تقليل التوتر وتحسين حالتك المزاجية. وعندما تبدأ باستخدام هذه المرآة الذكية، وتسألك كيف كان يومك؟ فإذا أجبتها بأنه كان سيئًا، ستبدأ المرآة فورًا بقول كلمات تشجيعية تساعدك في التخلص من حالتك المزاجية السيئة، ثم ستغير لون الإضاءة الخاصة بها إلى اللون الأزرق الهادئ، وستعرض صورًا لمناظر طبيعية لتساعدك في الاسترخاء وتقليل التوتر والقلق.

3- الروبوتات المتعددة الأغراض من Yarbo:

الروبوتات المتعددة الأغراض من شركة Yarbo هي مجموعة من الروبوتات القادرة على الاهتمام بجميع المهام الخاصة بالعناية بالحديقة المنزلية، مثل: جز العشب، وإزالة الثلوج المتراكمة، وإزالة أوراق الشجر المتساقطة، وغير ذلك. وتأتي هذه الروبوتات مع تطبيق خاص بها يمكنك استخدامه للتحكم فيها من هاتفك، وضبط أوقات عملها.

تُباع هذه الروبوتات بنحو منفصل، وكل روبوت متخصص في مهمة معينة؛ إذ يُزيل روبوت (Yarbo Snow Blower S1) الثلوج المتراكمة في الحديقة المنزلية، أما روبوت (Yarbo Lawn Mower M1) فهو متخصص في جز العشب، وأما روبوت (Yarbo Blower B1)، فيعمل منفاخًا لإزالة الأوراق المتساقطة في الحديقة.

4- جهاز Invoxia Minitailz الذكي لتتبع الحيوانات الأليفة:

إذا كنت من محبي تربية الحيوانات الأليفة، فمن المحتمل أنك تفكر دائمًا في كيفية تحسين حياة حيوانك الأليف، ومن المنتجات التي يمكنك استخدامها لتحقيق هذا الهدف، جهاز Minitailz من Invoxia، وهو جهاز تتبع مصمم خصوصًا للحيوانات الأليفة، يلتف حول رقبة الحيوان الأليف، ويساعدك أيضًا في فهم الوضع الصحي لحيوانك الأليف بنحو أفضل.

يكتشف هذا الجهاز موقع الحيوان الأليف إذا خرج من المنزل، وذلك بفضل نظام تحديد المواقع (GPS) المدمج فيه، كما يقدم هذا الجهاز إحصائيات صحية خاصة بالحيوان الأليف، مثل: معدل ضربات القلب في أوقات الراحة، والتنفس والنشاط البدني. وتدّعي الشركة المُصنعة لهذا الجهاز بأنه قادر على اكتشاف العلامات المبكرة لقصور القلب قبل ظهور الأعراض.

حصل جهاز Invoxia Minitailz على جائزة معرض CES 2024 لأفضل ابتكار في فئة الذكاء الاصطناعي.

5- روبوت Ballie من سامسونج:

عرضت شركة سامسونج روبوت الذكاء الاصطناعي Ballie أول مرة في معرض CES 2020، وفي هذا العام كشفت عن نُسخة مُحدّثة منه في معرض CES 2024.

يأتي الروبوت بحجم كرة البولينج، ويتتبعك في جميع أنحاء المنزل، ويعمل كجهاز عرض يعرض الصور ومقاطع الفيديو والمكالمات المرئية على الأرض أو الجدار أو السقف، ويمكنه ضبط العرض تلقائيًا اعتمادًا على مدى بعده عن الحائط وظروف الإضاءة في المنزل.

ويعمل الروبوت أيضًا بصفته مساعدًا منزليًا ذكيًا؛ إذ يشغل الأضواء، ويمكنه التحكم في مكيفات الهواء والأضواء وغيرها، ويمكنه أيضًا الترحيب بك عند العودة من الخارج. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع Ballie تشغيل الأجهزة غير الذكية، مثل: مكيفات الهواء، وأجهزة التلفاز القديمة، وذلك بفضل جهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء المدمج.

ولتتعرف المزيد من المعلومات حول روبوت Ballie من سامسونج، يمكنك الاطلاع على مقال: “سامسونج تعيد إحياء روبوت الذكاء الاصطناعي Ballie“.