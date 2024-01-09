لينوفو تكشف عن جهازها اللوحي Tab M11 مع تحديثات حتى 2028

كشفت شركة لينوفو الصينية عن جهازها اللوحي الجديد Lenovo Tab M11، وهو جهاز ينتمي إلى الفئة الاقتصادية، لكن الشركة وعدت بإطلاق التحديثات له حتى عام 2028 المقبل.

ووفقًا لما أعلنته الشركة الصينية، فإنها ستوفر تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد المثبت في الجهاز بالإضافة إلى تحديثات أمنية دورية حتى عام 2028، وهي سياسة تحديثات مثالية لجهاز لوحي منخفض الثمن.

ويأتي الجهاز اللوحي بشاشة قياسها 11 إنشًا بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، تدعم استخدام القلم، وهي ذات معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا، وهو أمر ليس شائعًا في الكثير من الأجهزة اللوحية في الوقت الحالي في الفئة السعرية نفسها.

ويعمل جهاز لينوفو Tab M11 بمعالج Helio G88 من ميدياتيك، مع ذاكرة عشوائية قدرها 4 أو 8 جيجابايت وسعة تخزين قدرها 64 أو 128 جيجابايت، يمكن زيادتها عبر بطاقة ذاكرة خارجية microSD، كما يحتوي الجهاز على بطارية سعتها 7040 ميلي أمبير، ومنفذ شحن USB-C، كما يوجد منفذ لسماعات الرأس.

وفيما يتعلق بنظام التصوير، فيأتي الجهاز بكاميرا أمامية دقتها 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية دقتها 13 ميجابكسل، لاستخدام الجهاز في تصوير المستندات وإجراء المكالمات عبر الإنترنت.

وقالت الشركة إنها ستطرح جهاز Tab M11 بدايةً من شهر أبريل/ نيسان المقبل بسعر يبدأ من 180 دولارًا أمريكيًا، كما ستوفر نسخة داعمة لشبكات الجيل الرابع في بعض الأسواق، لكن بسعر أعلى مقارنةً بالنسخة الأساسية الداعمة لشبكات واي فاي فقط.