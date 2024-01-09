كيا تحول تركيزها إلى سوق السيارات الكهربائية التجارية

تغامر العلامة التجارية المعروفة تقليديًا بسياراتها ذات الميزانية المحدودة كيا بالدخول إلى مناطق جديدة مع كشف النقاب عن تشكيلة قادمة من الشاحنات ومركبات نقل الركاب ومركبات التوصيل الكهربائية المبنية باستخدام منصة المركبات الكهربائية المعيارية الجديدة المسماة PBV.

وقدمت شركة صناعة السيارات الكورية منصة المركبات الكهربائية المعيارية PBV، وأعلنت أنها شكلت شراكة عالمية مع أوبر.

وتتجاوز هذه الفكرة المبتكرة تصميم المركبات التقليدية، وتهدف إلى إعادة تعريف التنقل والمرافق في القطاع التجاري.

وتتميز هذه المركبات عن غيرها بتصميمها المعياري، ولن يقتصر الأمر على أن تكون مجموعة نقل الحركة الكهربائية الأساسية معيارية.

وأوضحت كيا أن المنصة الجديدة توفر مركبات ذات كبينة قيادة ثابتة مع إمكانية تبديل بقية مقصورة السيارة.

وتتصل هذه الكباين التي تطلق عليها كيا اسم وحدات الحياة بالهيكل باستخدام أدوات التوصيل الميكانيكية والمغناطيسات الكهربائية.

وتحقق كيا هذه القدرة على التكيف من خلال تقنية الاقتران الكهرومغناطيسي والميكانيكي الهجينة الفريدة.

كما أن المركبات غير ملحومة، مما يسمح بتعديلها بسهولة لتناسب مختلف الأحجام والوظائف.

ويمكن للأجزاء الموجودة خلف السائق أن تتغير، مما يتيح للهيكل نفسه خدمة أغراض مختلفة، مثل كون المركبة سيارة أجرة نهارًا وشاحنة توصيل ليلًا ومركبة ترفيهية في العطلات.

وتدعم منصة PBV مجموعة متنوعة من المركبات الكهربائية، وتشمل النماذج الشاحنة الصغيرة الحجم PV1، والشاحنة الكبيرة للنقل لمسافات طويلة PV7، والشاحنة المتوسطة الحجم PV5.

ومن المفترض أن تصل PV5 إلى الطريق في عام 2025 بسعر قدره 35 ألف دولار، وتركز المركبة على مرافق الأعمال، مثل خدمات نقل الركاب والتوصيل وغيرها من مرافق الأعمال.

ولم تذكر كيا قدرات القيادة الذاتية على وجه التحديد، وأظهرت اللقطات الداخلية للسيارات مقعد سائق تقليديًا إلى حد ما ومنطقة توجيه، مع أن الشركة قالت أيضًا إنها تريد تطوير نسخة من PV5 بصفتها سيارة أجرة ذاتية القيادة بالشراكة مع Motional التي توفر تجربة قيادة ذاتية.

وتهدف منصة PBV إلى توفير مركبات قابلة للتخصيص بالكامل من أجل تزويد الشركات والأفراد بمركبات كهربائية معيارية ومناسبة للغرض.

وتمثل هذه المرونة خروجًا كبيرًا عن المركبات التجارية التقليدية، التي غالبًا ما تكون محدودة في استخدامها وتخصيصها.

وتمتد طموحات كيا مع خط PBV أيضًا إلى مجال البرمجيات. وتخطط الشركة لإدماج أدوات إدارة الأسطول والتحديثات الهوائية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول أعمال مخصصة.

ويشير هذا النهج إلى تحول في إستراتيجية كيا، والانتقال من مجرد بيع السيارات إلى توفير حلول التنقل الشاملة.

وقالت كيا إنها تبني مصنعًا مخصصًا لتصنيعها في كوريا الجنوبية. وتتوقع الشركة أن تصل طاقتها السنوية إلى 150 ألف سيارة مع أن هذا الرقم قد ينمو إلى 300 ألف على مستوى العالم.

ويشير تركيز كيا على تكامل البرمجيات والذكاء الاصطناعي، مثل مراقبة المخزون والتخطيط الذكي للطريق، إلى فهم عميق للاحتياجات المتطورة للقطاع التجاري.

وتهدف كيا من خلال إدماج هذه التقنيات إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والصيانة التنبئية للشركات.