سامسونج تكشف عن الشاشة الذكية Smart Monitor M80D

كشفت شركة سامسونج عن شاشتها الذكية الجديدة Smart Monitor M80D لعام 2024، وهي نسخة محسّنة من إصدار العام الماضي M8.

وعرضت الشركة الكورية شاشتها الجديدة ضمن مشاركتها في فعاليات مؤتمر CES 2024، وهي شاشة قياسها 32 إنشًا بدقة قدرها 4K، وهي تدعم تقنية +HDR10 مثل باقي الشاشات وأجهزة التلفاز التي تبيعها الشركة في الوقت الحالي، وتبلغ درجة السطوع القصوى في الشاشة 400 شمعة، كما يصل معدل التحديث إلى 60 هرتزًا، وتدعم الشاشة حتى 99% من الطيف اللوني sRGB.

وتحتوي شاشة سامسونج Smart Monitor M80D على سماعتين خارجتين، كما تأتي بكاميرا ويب SlimFit من سامسونج يمكن تثبيتها أعلى الشاشة، بالإضافة إلى دعم الاتصال بشبكات واي فاي وبلوتوث، وتضم بعض منافذ التوصيل من نوع USB-C.

وتعمل الشاشة بنظام Tizen من سامسونج مع العديد من تطبيقات بث المحتوى، ومنصة Gaming Hub التي يمكن من خلالها الوصول إلى خدمات الألعاب السحابية المختلفة مثل Xbox Game Pass و NVIDIA GeForce Now و Amazon Luna وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الشاشة تحتوي على حزمة Microsoft 365 المكتبية، كما تدعم الاتصال بأجهزة سامسونج عبر منصة DeX أو خارجها، حيث توفر تكاملًا كبيرًا مع مختلف الأجهزة الأخرى التي تنتجها الشركة.

وبفضل المزايا المتعددة التي تحملها الشاشة، يمكن لبعض المستخدمين الاعتماد عليها كبديل لجهاز الحاسوب، علمًا بأنها أيضًا تدعم التوصيل بأجهزة الحاسوب المكتبية التقليدية، كما يمكن تحويلها إلى تلفاز ذكي.

ولم تكشف سامسونج عن سعر شاشة Smart Monitor M80D، لكن من المتوقع أن تكون مثل الإصدار السابق؛ أي في حدود 700 دولارٍ أمريكي.