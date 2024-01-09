سامسونج تعيد إحياء روبوت الذكاء الاصطناعي Ballie

كشفت سامسونج في معرض CES 2024 عن نسخة محدثة من روبوتها الدائري الشكل Ballie، وتتمثل الميزة الجديدة في أن الروبوت يعرض الأشياء على الأرض أو الجدار أو السقف، ويتتبعك في جميع أنحاء المنزل.

وأجرت الشركة ترقيات كبيرة على روبوت الذكاء الاصطناعي Ballie الذي عرضته أول مرة في معرض CES 2020.

وتطور Ballie الآن ليصبح رفيق الذكاء الاصطناعي القادر على التفاعل مع الأجهزة الذكية الأخرى لتقديم خدمات مخصصة، مثل الاهتمام بالمهام المزعجة أو عرض الصور ومقاطع الفيديو على الجدران حتى يتمكن المستخدمون من عرض المعلومات الأساسية لحياتهم اليومية، مثل الطقس أو أي محتوى آخر ذي صلة أينما كانوا.

ويأتي الروبوت بحجم كرة البولينج، ويحتوي بطارية مصممة لتدوم ثلاث ساعات، وهو مزود بمستشعر ليدار مكاني لمساعدته في التنقل عبر الغرف والعقبات.

كما زودت الشركة الروبوت بجهاز عرض بدقة قدرها 1080 بكسلًا مع عدسات تسمح للروبوت بعرض الأفلام ومكالمات الفيديو وكذلك العمل بصفته شاشة حاسوب ثانية.

وعرضت الشركة مقطع فيديو يوضح إمكانات Ballie، ويشمل ذلك تشغيل مقطع فيديو لطائر ليشاهده كلب، وعرض مكالمة فيديو على الحائط، وإظهار فيديو لياقة بدنية لشخص يمارس الرياضة.

وتقول سامسونج إن روبوت Ballie يمكنه ضبط العرض تلقائيًا اعتمادًا على مدى بعده عن الحائط وظروف الإضاءة لديك.

وأشارت إلى أن Ballie يعد بمنزلة جهاز العرض الأول في العالم الذي يكتشف تلقائيًا وضعية الأشخاص وزاوية الوجه ويضبط زاوية العرض المثالية لك.

ويعمل الروبوت أيضًا بصفته مساعدًا منزليًا ذكيًا، إذ يُشعل الأضواء ويوزع طعامًا للحيوانات ويرسل رسائل نصية إلى شخص ما ليخبره بما كان يفعله.

وأوضحت سامسونج أن Ballie يمكنه التحكم في مكيفات الهواء والأضواء وآلات الغسيل والمزيد. ويمكن للروبوت أيضًا متابعتك في جميع أنحاء المنزل والترحيب بك عند العودة من الخارج.

ويمكن التحكم في Ballie من خلال الأوامر الصوتية أو الطلبات المرسلة عبر رسالة نصية، ويستجيب Ballie بمساعدة روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي لتأكيد الطلبات قبل اتخاذ الإجراء.

ويستطيع Ballie تشغيل الأجهزة غير الذكية، مثل مكيفات الهواء وأجهزة التلفاز القديمة، وذلك بفضل جهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء المدمج.

ويمكن للروبوت أن يرسم مخططًا للطابق، ويحدد المكان الذي قد توجد فيه الأجهزة الذكية داخل المنزل.

وتعد سامسونج بالكثير من الأمور، مثل التذكير التلقائي لسقي النباتات حول المنزل، والوصول إلى الخدمات الطبية من بُعد لأفراد الأسرة الكبار في السن.

ويستطيع Ballie اكتشاف المناطق المحيطة به وتحليلها ومعرفة أنماط المستخدم المتكررة، وذلك بفضل الكاميرا الأمامية والخلفية المدمجة.

ولم تنشر سامسونج أي تفاصيل بخصوص إمكانية إطلاق Ballie أو السعر المحتمل.