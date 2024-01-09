سامسونج تعلن أجهزة تلفاز OLED الجديدة إصدارات 2024

كشفت شركة سامسونج عن الإصدارات الجديدة من أجهزة تلفاز OLED الخاصة بها لعام 2024، التي تستخدم ألواحًا للشاشة من نوع QD-OLED مع درجات سطوع عالية، كما تتميز أجهزة التلفاز الجديدة بأداءٍ عالٍ وتحسينات متعددة لجودة الصورة بالإضافة إلى تقنيات جديدة لمقاومة التوهج.

وتوفر سامسونج ثلاثة طُرز مختلفة من شاشات OLED الجديدة، وهي S85D و S90D و S95D، ويُعد طراز S95D الأرقى والأعلى في المواصفات، وهو يتوفر بقياسات مختلفة تتراوح بين 55 و 77 إنشًا، في حين يتوفر الطرازان الآخران بقياسات تتراوح بين 42 و 83 إنشًا.

وتأتي كافة الإصدارات الجديدة بدقة قدرها 4K مع تقنية منع التوهج التي تقضي على الانعكاسات من مصادر الضوء القريبة مثل المصابيح والأبواب والنوافذ دون التأثير في التباين أو زوايا المشاهدة، وذلك بفضل طبقة الطلاء الصلبة الجديدة ونمط طلاء السطح.

وفيما يتعلق بطراز S95D على وجه التحديد، قالت سامسونج إنه يأتي بدرجة سطوع أعلى بنسبة 20% مقارنةً بالإصدار السابق S95C، وذلك يعني أن درجة السطوع القصوى تصل إلى 1800 شمعة، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، مع دعم تقنيات AMD FreeSync Premium Pro و HDR10+ Adaptive و HDR10+ Gaming للاستمتاع بالألعاب دون تقطيع للإطارات.

وتعمل أجهزة التلفاز بنظام Tizen OS بإصداره الجديد من سامسونج، إذ يوفر تحسينات واضحة في واجهة المستخدم، مع إمكانية عرض ترشيحات مخصصة للمحتوى، وخاصية Q-Symphony التي تتيح ربط أجهزة التلفاز مع عدة مصادر للصوت، وخيارات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ولم تكشف سامسونج حتى الآن عن أسعار أجهزة التلفاز الجديدة من فئة OLED أو موعد نوفرها في الأسواق.