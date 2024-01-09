تحديث One UI 6.1 القادم.. إليك أبرز المزايا المتوقعة وتاريخ الإصدار

تمتاز واجهة المُستخدم One UI من سامسونج بأنها غنية بالمزايا والأدوات المفيدة التي تعزز تجربة استخدام هواتف سامسونج جالاكسي، وتركز سامسونج في إضافة العديد من المزايا الجديدة باستمرار إلى واجهة المُستخدم الخاصة بهواتفها لتسهيل أداء المهام المختلفة.

أطلقت سامسونج أحدث إصدار من واجهة المستخدم One UI 6 في شهر أكتوبر 2023، وركزت في هذا الإصدار في تحسين قابلية الاستخدام، وإمكانات التحرير الذكية للصور ومقاطع الفيديو. ووفرت واجهة المستخدم الجديدة تصميمًا جديدًا للوحة الوصول السريع إلى الإعدادات وواجهات التطبيقات.

تستعد سامسونج لإطلاق تحديث One UI 6.1 في المدة القادمة مع إطلاق هواتف Galaxy S24، ولكن ما المزايا الجديدة التي ستضيفها سامسونج إلى هذا التحديث؟

إليك أبرز المزايا الجديدة المُتوقع إضافتها إلى تحديث One UI 6.1 وتاريخ إصداره:

أولًا: ما أبرز المزايا المتوقع إضافتها إلى تحديث واجهة المستخدم One UI 6.1؟

تشير التسريبات إلى أن سامسونج ستركز في إضافة المزايا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى تحديث One UI 6.1، ومن أبرز المزايا المتوقعة ما يلي:

1- إنشاء الخلفيات بالذكاء الاصطناعي:

من المتوقع أن تضيف سامسونج مزية جديدة إلى تحديث واجهة المُستخدم One UI 6.1 تتيح للمستخدمين إنشاء خلفيات بالذكاء الاصطناعي تكون مشابهة للمزية التي أضافتها شركة جوجل إلى هواتف Pixel 8 التي تعمل بنظام أندرويد 14.

تسمح لك مزية إنشاء الخلفيات بالذكاء الاصطناعي التي أطلقتها شركة جوجل بإضافة كلمات تَصف شكل الخلفية الذي تريده، وسيُنشئ الهاتف عدّة خلفيات للاختيار منها، ثم يمكنك تعيينها كخلفية لشاشة القفل والشاشة الرئيسية.

2- نقل العناصر من صورة إلى صورة أخرى:

يمكن أن تتيح لك واجهة المستخدم One UI 6.1 نقل العناصر من مكانها إلى مكان آخر في الصورة نفسها أو نقلها إلى صورة مختلفة تمامًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا سيساعدك في تحرير الصور باحترافية دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات لتحرير الصور تابعة لجهات خارجية.

3- توسيع الصور:

من المُتوقع أن تضيف سامسونج مزية جديدة إلى تطبيق (المعرض) Gallery تسمح لك بتوسيع الصورة خارج حدودها الأصلية. وهذه المزية متوفرة في العديد من أدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، وتساعد في زيادة حجم الصور عن طريق إضافة عناصر جديدة تناسب العناصر الأخرى في الصورة، لتحصل على صورة أكبر من قبل دون التأثير في جودة الصورة الأصلية.

4- الترجمة الفورية للمكالمات:

تعتزم شركة سامسونج إضافة مزية جديدة إلى سلسلة هواتف جالاكسي S24 القادمة ضمن تحديث One UI 6.1 تتيح لك ترجمة المكالمات لحظيًا، وستستند هذه المزية في عملها إلى الذكاء الاصطناعي لترجمة المكالمات الهاتفية بنحو فوري عبر تطبيق الهاتف الافتراضي المدمج في هواتف سامسونج؛ مما يسمح للمستخدمين بالتواصل مع الأشخاص الذين يتحدثون لغات أجنبية دون وسيط.

5- مزية التركيز الصوتي:

مزية التركيز الصوتي (Voice Focus) هي مزية تساعد في توضيح صوت المكالمات عن طريق إخفاء ضوضاء الخلفية؛ مما يُحسّن جودة المكالمات الصوتية.

6- مزية حماية البطارية:

من المتوقع أن تُطلق سامسونج مزية جديدة في تحديث واجهة المستخدم One UI 6.1 تساعد في حماية بطاريات هواتف سامسونج جالاكسي وإطالة عمرها، وتُسمى مزية حماية البطارية (Battery protection).

ومن المتوقع أن تأتي هذه المزية مع ثلاثة مستويات من الحماية، هي: الأساسي (Basic)، والتكيفي (Adapt)، والمستوى الأقصى (Max). وعند تفعيل المستوى الأساسي سيتوقف الشحن تلقائيًا عندما تصل نسبة شحن البطارية إلى 100%، أما المستوى التكيفي، فسيؤدي إلى إيقاف الشحن مؤقتًا عندما تصل نسبة الشحن إلى 80%، ثم يستأنف الهاتف شحن البطارية ببطء.

وأما المستوى الأقصى من الحماية (Max) فسيؤدي إلى إيقاف الشحن تمامًا عند وصول نسبة شحن البطارية إلى 80%.

ثانيًا: ما تاريخ إصدار تحديث واجهة المستخدم One UI 6.1؟

ستطلق شركة سامسونج تحديث One UI 6.1 مع إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S24 في تاريخ 17 من يناير الجاري ضمن حدث الشركة الخاص (Galaxy Unpacked)، وسيصل التحديث تدريجيًا إلى هواتف سامسونج القديمة بعد وقت قصير من إصدار سلسلة Galaxy S24. ومن المحتمل أن تتلقى سلسلة هواتف Galaxy S23 وهاتفا Z Fold 5 و Z Flip 5 التحديث أولًا، بالإضافة إلى الهواتف الأخرى التي أطلقتها سامسونج في عام 2023.

وستتلقى العديد من أجهزة سامسونج الأخرى التحديث أيضًا، ومنها: أجهزة سامسونج جالاكسي اللوحية، ومن المُتوقع أن تتلقى جميع الأجهزة المؤهلة لتحديث One UI 6 تحديث One UI 6.1 أيضًا.

يمكن أن تظل بعض المزايا المذكورة سابقًا حصرية لسلسلة هواتف Galaxy S24 القادمة، خاصة المزايا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.