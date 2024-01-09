بي إم دبليو تجعل الألعاب داخل السيارة حقيقة واقعة

دخلت مجموعة بي إم دبليو، ويشمل ذلك ميني كوبر ورولز رويس، عالم الألعاب داخل السيارة، إذ يستخدم الجيل التاسع من نظام تشغيل الشركة تطبيقات وألعابًا خارجية في متجر Connected Drive لتقديم التجربة للعملاء.

ويوفر متجر التطبيقات أدوات للاتصال والإنتاجية والأخبار وغيرها من وسائل الترفيه والمعلومات، بالإضافة إلى الألعاب. وتنضم بي إم دبليو إلى مرسيدس وتسلا في جعل الألعاب داخل السيارة حقيقة واقعة.

وقالت الشركة: “يعد اسم بي إم دبليو مرادفًا لآلة القيادة والتجربة الرقمية المثالية، ونعرض في معرض CES المزيد من المحتوى والتخصيص والألعاب وذلك بفضل نظام التشغيل الذي طورناه داخليًا، ونلقي نظرة على المستقبل من خلال الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي الموثوق في التفاعل بين الإنسان والآلة”.

وعرضت الشركة Beach Buggy Racing 2، وهي لعبة فيديو سباقات من المفترض أن تبدو وكأنها لعبة منصة ألعاب منزلية في الثمانينيات والتسعينيات.

ويمكن لراكبَيْن التنافس معًا في السيارة نفسها من خلال خيار الشاشة المقسمة، عندما تكون السيارة متوقفة.

ويعتقد الخبراء أنه لن يكون من الصعب السماح باللعب مع سائقي بي إم دبليو الآخرين في ظل زيادة تطور وشعبية تكنولوجيا المركبات المتصلة.

وقالت بي إم دبليو: “يستطيع اللاعبون توصيل وحدات التحكم المفضلة لديهم بالمركبة عبر البلوتوث، وهي ميزة تأتي عبر تحديث هوائي في وقت لاحق من هذا العام”.

وظهرت الألعاب داخل السيارة في بي إم دبليو أول مرة مع الفئة الخامسة عبر ميزة تسمى منصة ألعاب Air Console، التي تتيح لمالكي السيارات اللعب بالألعاب الفردية والمتعددة اللاعبين من خلال شاشة المعلومات والترفيه في السيارة وتشغيلها عبر البلوتوث باستخدام أجهزتهم المحمولة بصفتها وحدات تحكم.

وتتاح الألعاب عبر اشتراك Digital Premium للنماذج المزودة بالجيل التاسع من نظام تشغيل الشركة.

ويجمع Digital Premium نظام الملاحة الأصلي من بي إم دبليو إلى جانب وسائل الترفيه والتطبيقات من خلال متجر Connected Drive.

ويأتي Digital Premium في البداية مع مدة تجريبية قدرها 90 يومًا، ويتعين عليك بعد ذلك الدفع شهريًا أو سنويًا مقابل ذلك.

وتستطيع العثور على الألعاب ضمن متجر Connected Drive، أو ضمن تطبيق My BMW، أو ضمن السيارة مباشرة. وتغطي بي إم دبليو استخدام البيانات الضرورية من الباقة.

وأضافت الشركة إمكانية بث الفيديو عبر شاشة المعلومات والترفيه الأمامية للنماذج المجهزة بالجيل التاسع من نظام تشغيل الشركة، ونظارات الواقع المعزز التي يمكن استخدامها إلى جانب نظام الملاحة لتسليط الضوء على المزيد من مخاطر الطريق والمعلومات.

كما وفرت مساعدًا صوتيًا بالذكاء الاصطناعي يستخدم معالجة الكلام لتقديم الاستجابات الشبيهة بالبشر بطريقة تحادثية، وخدمة ركن السيارة بالتحكم من بعد وخدمة ركن السيارة المستقلة.