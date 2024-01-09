بدء إطلاق الأجهزة التي تدعم واي فاي 7 رسميًا

أعلن تحالف واي فاي بدء منح التراخيص الرسمية للأجهزة التي تدعم الاتصال بالجيل الجديد من الاتصالات اللاسلكية “واي فاي 7”.

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن التحالف، فإن من المتوقع أن يصل عدد الأجهزة الداعمة للاتصال بشبكات واي فاي 7 إلى ما يزيد على 233 مليون جهاز بحلول نهاية عام 2024 الجاري، ومنها الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة بالإضافة إلى أجهزة التوجيه (الراوتر) الضرورية من أجل تمكين الاتصال بذلك النوع الجديد من الشبكات، وغيرها من الأجهزة.

وقال التحالف إن الجيل الجديد من واي فاي سيسهم في تطوير مجالات مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي، والتدريب الثلاثي الأبعاد، والألعاب الإلكترونية، والعمل المختلط، وإنترنت الأشياء، والسيارات، وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الشركات التي طرحت منتجات داعمة للاتصال بشبكات واي فاي 7 دون انتظار الحصول على الترخيص من تحالف واي فاي، مثل شركة أمازون التي طرحت موجه Amazon eero قبل عدة أشهر، بالإضافة إلى منتجات أخرى من TP-Link و Netgear.

ويوفر اتصال واي فاي 7 عرض نطاق ترددي للقناة يصل إلى 320 ميجاهرتز على نطاق التردد 6 جيجاهرتز، مما يتيح سرعات اتصال فائقة، كما يدعم الاتصال تقنية Multi-Link Operation – التي تُعرف اختصارًا باسم (MLO) – والتي ستتيح للأجهزة إرسال البيانات واستقبالها في الوقت نفسه عبر نطاقات ترددية متعددة وقنوات مختلفة بسلاسة، مما يُحسن الأداء ويقلل زمن التأخير، ويوفر دعمًا للمزيد من الأجهزة المتصلة في الوقت نفسه، حتى في الأماكن الشديدة الازدحام.

يُذكر أن تحالف واي فاي هو منظمة غير ربحية تروّج لتقنية واي فاي، ويضم التحالف أكثر من 800 عضو من الشركات المصنعة للأجهزة والبرمجيات وشركات الاتصالات وشركات البنية التحتية، ومهمة التحالف هي ضمان تلبية المنتجات الداعمة لاتصال واي فاي معايير محددة؛ من أجل ضمان توافقها واستقرارها، بالإضافة إلى تطوير معايير جديدة لتحسين الأداء، وهي الجهة الرسمية التي تمنح الشركات تراخيص واي فاي.