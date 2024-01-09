باناسونيك تعلن منصة لتعزيز الحوسبة داخل السيارة

أطلقت باناسونيك أوتوموتيف منصة جديدة تجعل الحوسبة داخل السيارة سريعة من خلال تقليل عدد وحدات التحكم الإلكترونية.

وقالت الشركة إن منصة الحوسبة العالية الأداء Neuron تجمع بين وحدات تحكم إلكترونية متعددة في نواة للتعامل مع وظائف المزايا داخل السيارة، مثل دعم القيادة والترفيه.

وتلبي Neuron احتياجات التنقل السريعة التطور والمتوقعة للتطورات المحددة بالبرمجيات في المركبات.

وتعتمد السيارات على منصات حوسبة الأجهزة والبرمجيات لمعالجة الرؤى ومشاركتها واستشعارها واستخلاص الأفكار للتعامل مع وظائف القيادة المساعدة.

وتسمح Neuron بالتحديثات البرمجية والترقية، إلى جانب السماح أيضًا بترقيات الأجهزة عبر دورات حياة المنصة.

وتدعم Neuron التكامل السهل مع إمكانية معالجة البيانات الثقيلة والأداء العالي، كما أنها قابلة للترقية والتطوير.

وتتناسب Neuron مع أي منصة تنقل، ويشمل ذلك محرك الاحتراق الداخلي أو الهجين أو خلايا الوقود أو المركبات الكهربائية.

وتزيد منصة الحوسبة الأداء والسلامة والابتكار إلى الحد الأقصى من أجل تلبية احتياجات التنقل للأجيال القادمة.

وتوفر منصة باناسونيك أوتوموتيف إمكانية التكامل من خلال إدماج وحدات التحكم الإلكترونية المتعددة في نواة مركزية واحدة للتعامل مع جميع مستويات أنظمة مساعد السائق المتقدمة، ومزايا المعلومات والترفيه داخل المقصورة.

وتستطيع Neuron إدماج العديد من معالجات الحوسبة المتخصصة، مثل وحدات معالجة الرسومات والمسرعات العصبونية للذكاء الاصطناعي، في وحدة مركزية واحدة.

وتستطيع الوحدة المركزية توزيع الحوسبة عبر هذه المعالجات المتخصصة لحالات الاستخدام الوظيفية التي تغطي جميع مستويات أنظمة مساعدة السائق المتقدمة والصيانة التنبؤية والسلامة والأمن.

وقالت باناسونيك أوتوموتيف إن نظامها الجديد يساعد في تقليل التكلفة وتعقيد التكامل للمركبات عن طريق إزالة المكونات الزائدة عن الحاجة.

وتتوقع الشركة مضاعفة مبيعاتها تقريبًا في السنوات المقبلة، إذ تنتج أنظمة معلومات وترفيه جديدة وكاميرات وشاشات عرض أمامية وأنظمة صوتية مهمة لشركات صناعة السيارات.

وكشفت باناسونيك أوتوموتيف بالتعاون مع أمازون في العام الماضي عن vSkipGen، وهو نسخة افتراضية من الجيل الثالث من حل قمرة القيادة الرقمية SkipGen الذي يسمح لشركات صناعة السيارات بفصل تطوير البرمجيات عن تطوير الأجهزة.

كما تعاونت باناسونيك أوتوموتيف أيضًا مع شركة صناعة السيارات فيسكر Fisker لإنشاء النظام الصوتي Pulse.

ويسعى صانعو السيارات وسط التحول العالمي إلى السيارات الكهربائية إلى التميز عن المنافسين من خلال البرمجيات.

وساعدت المركبات الكهربائية أيضًا في ظهور ما يسمى بالمركبات المعرفة بالبرمجيات القابلة للترقية لاسلكيًا.