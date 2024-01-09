إنفيديا تكشف رسميًا عن سلسلة بطاقات GeForce RTX 40 SUPER

بعد طول انتظار، كشفت إنفيديا رسميًا عن سلسلة البطاقات الرسومية GeForce RTX 40 SUPER في مؤتمر (Special Address) وشملت هذه السلسلة بطاقة RTX 4080 SUPER و RTX 4070 Ti SUPER و RTX 4070 SUPER.

وتعد سلسلة بطاقات RTX 40 SUPER، المستندة إلى معمارية Ada Lovelace، ترقية جيدة لمن يبحث عن مستوى أداء أفضل من سلسلة بطاقات RTX 40 أو RTX 30.

كما تؤكد إنفيديا أن أفضل جودة بصرية في عالم الألعاب يمكن الحصول عليها مع تقنيات مثل: NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) Super Resolution و Frame Generation و Ray Reconstruction، ولا ننسى تقنية تتبع الأشعة التي نجدها مدعومة مع ألعاب مثل: Diablo IV و Pax Dei و Horizon Forbidden West.

ومن مزايا تقنية DLSS اعتمادها على الذكاء الاصطناعي الذي يستطيع توليد 7 من أصل 8 بكسلات، مما يؤدي إلى تسريع تقنية تتبع الأشعة بما يصل إلى أربعة أضعاف مع جودة صورة فضلى.

تُعد سلسلة البطاقات الرسومية الجديدة RTX SUPER الطريقة المثلى لتجربة الذكاء الاصطناعي على أجهزة الحواسيب. وتوفر نويات Tensor Core المخصصة للذكاء الاصطناعي ما يصل إلى 863 تريليونًا من العمليات في الثانية (TOPS) لتجرب هذه القوة الكامنة في الألعاب أو في التطبيقات اليومية.

ولتجربة مدى قوة البطاقات الرسومية الجديدة مثل RTX 4080 SUPER في أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، استطاعت تلك البطاقة إنشاء فيديو أسرع بمقدار 1.5 مرة وإنشاء صور أسرع بمقدار 1.7 مرة من البطاقة الرسومية RTX 3080 Ti.

كما تؤكد إنفيديا أن البطاقة الأقوى من هذه السلسلة RTX 4080 SUPER قادرة على تشغيل ألعاب بدقة عرض قدرها 4K مع تقنية تتبع الأشعة. وكونها أسرع بمقدار 1.4 مرة من بطاقة RTX 3080 Ti، توفر بطاقة RTX 4080 SUPER أيضًا أداءً مذهلًا مع تقنية التنقيط التقليدي.

كما تمنح تقنية DLSS Frame Generation بطاقة RTX 4080 SUPER تعزيزًا إضافيًا من ناحية الأداء، مما يجعل بطاقة RTX 4080 أسرع بمرتين من بطاقة RTX 3080 Ti. هذه البطاقة ستكون متاحة للبيع بدءًا من 31 من يناير بسعر يبلغ 999 دولارًا.

وتعد البطاقة الرسومية RTX 4070 Ti SUPER البطاقة المثالية لتحقيق أقصى معدل إطارات مع دقة عرض قدرها 1440 بكسلًا، مع قدرتها طبعًا على تشغيل الألعاب بدقة عرض قدرها 4K.

وبالمقارنة مع بطاقة RTX 4070 Ti، فهي تحتوي على عدد أضخم من النويات، وذاكرة GDDR6X بحجم قدره 16 جيجابايت، مع واجهة الذاكرة التي تبلغ 256 بت، مما يمنح زيادة كبرى في عرض النطاق الترددي للذاكرة يصل إلى 672 جيجابايت/ الثانية.

هذه البطاقة أسرع بمقدار 1.6 مرة من بطاقة RTX 3070 Ti و أسرع بمقدار 2.5 مرة عند استخدام تقنية DLSS 3. البطاقة الرسومية RTX 4070 Ti SUPER ستكون متاحة للبيع بدءًا من 24 من يناير بسعر قدره 799 دولارًا.

وأخيرًا؛ لدينا البطاقة الرسومية RTX 4070 SUPER القادمة مع نويات أكثر بنسبة تصل إلى 20% من بطاقة RTX 4070، مما يجعلها أسرع بقليل من البطاقة الرسومية RTX 3090. بطاقة RTX 4070 SUPER ستكون متاحة للبيع بدءًا من 17 من يناير بسعر يبلغ 599 دولارًا.

أخيرًا، تؤكد إنفيديا أن توفر البطاقة الرسومية RTX 4080 SUPER و RTX 4070 SUPER بتصميم Founders Edition سيكون حصرًا متاحًا من موقع إنفيديا الإلكتروني. في حين سيكون التصميم الاحترافي من هذه البطاقات متاحًا من كبار صانعي البطاقات الرسومية مثل: ASUS و Colorful و Gainward و GALAX و GIGABYTE و INNO3D و KFA2 و MSI و Palit PNY و ZOTAC.