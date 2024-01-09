إنفيديا تتوسع في قطاع السيارات الكهربائية الصيني

قالت إنفيديا إن أربع علامات تجارية صينية للسيارات الكهربائية تستخدم تقنيتها بصفتها العقل لأنظمة القيادة الآلية.

ويؤكد ذلك تصميم شركة صناعة الرقاقات الأمريكية على التوسع في الصين بغض النظر عن قواعد التصدير الأمريكية الصارمة.

وتستخدم شركات صناعة السيارات الصينية لي أوتو Li Auto وجريت وول Great Wall وزكر Zeekr وشاومي منصة الحوسبة المركزية للسيارة DRIVE لتشغيل القيادة الآلية.

وتتبنى صناعة النقل الحوسبة المركزية للقيادة الآلية والمستقلة، ويعد DRIVE Orin بمنزلة حاسوب السيارة المدعوم بالذكاء الاصطناعي المفضل للأساطيل الذكية.

ويتطلع صانعو السيارات إلى القدرات المتقدمة وأداء الذكاء الاصطناعي لحاسوب السيارة المركزي من الجيل التالي DRIVE Thor من أجل خرائط طريق سياراتهم المستقبلية.

ويدمج DRIVE Thor مجموعة واسعة من الوظائف الذكية في منصة حوسبة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر إمكانات القيادة الذاتية وركن السيارات ومراقبة السائق والركاب ووظائف قمرة القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتعد العلامات التجارية الصاعدة للمركبات الكهربائية في الصين سوقًا رئيسيًا لأعمال تكنولوجيا السيارات التابعة لشركة إنفيديا.

ويتسابق صانعو السيارات الصينيون مع بعضهم بعضًا لإطلاق المزيد من شاشات المعلومات والترفيه المتقدمة داخل السيارة ووظائف القيادة الآلية.

وقد أدى ذلك إلى إيجاد فرصة نمو لشركات إنفيديا وإنتل وكوالكوم وغيرها من الشركات المصنعة لأشباه الموصلات.

وتواجه إنفيديا تحديات في تلبية طلبات العملاء الصينيين للحصول على رقاقات قوية، مع الاستمرار في الالتزام بالضوابط الأمريكية الصارمة بخصوص صادرات أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين.

وتقدم منصة DRIVE Orin مقدار 254 تريليون عملية في الثانية، وهي قابلة للتطوير لدعم المستوى 5 من قدرات القيادة الذاتية.

وتستخدم لي أوتو DRIVE Orin لتوفير القيادة الذاتية ذات السيناريو الكامل للملاحة عبر أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، والقيادة المدعومة بالسيناريو الكامل للتحكم في تغيير المسار، والركن الآلي للسيارات، وفرامل الطوارئ التلقائية.

كما تستخدم جريت وول DRIVE Orin لبناء نظامها المتطور للقيادة الذكية Coffee Pilot، الذي يدعم الركن الآلي للسيارات وتحقيق الملاحة الذكية ذات السيناريو الكامل ووظائف القيادة المساعدة دون الخرائط العالية الدقة.

وأطلقت زكر سيارة Luxury التي تعتمد على DRIVE Orin، وتتميز بنظام القيادة الذكي الجديد المتكامل لتوفير الركن الآلي للسيارات والتشغيل الآلي على الطرق العالية السرعة والحضرية.

وتستخدم شاومي DRIVE Orin ضمن سيارتها الكهربائية SU7 لتوفير وظائف القيادة على الطرق السريعة.