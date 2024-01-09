إنتل تكشف عن سلسلة معالجات Core HX للحواسيب المحمولة الأسرع في العالم

كشفت شركة إنتل عن معالجات Core HX من الجيل الرابع عشر (Raptor Lake Refresh) المخصصة للحواسيب المحمولة، التي تُعد ترقية جيدة مقارنة بسلسلة معالجات Core HX من الجيل الثالث عشر، وتؤكد إنتل أيضًا أن سلسلة معالجات Core HX للحواسيب المحمولة هي الأسرع في العالم.

سلسلة معالجات Core HX، المستندة إلى معمارية (Raptor Lake Refresh)، تضم 5 إصدارات جديدة من فئة Core i9 و Core i7 و Core i5، ولكنها تشبه إلى حد كبير مواصفات الجيل السابق من ناحية عدد النويات ونوع وحدة معالجة الرسوم المدمجة.

في الوقت نفسه تأتي المعالجات الجديدة مع ترددات معززة (Turbo) لكلٍ من نواة Raptor Cove – واختصارها P – ذات الأداء العالي، ونواة Gracemont – واختصارها E – ذات الطاقة العالية الكفاءة؛ مما يجعلها تقدم مستوى أداء أفضل ضمن معدل استهلاك طاقة (TDP) يصل إلى 55 واطًا.

من المزايا الرئيسية لسلسلة معالجات Core HX قدرتها على إضافة وحدات تحكم منفصلة بسهولة، بفضل عدد خطوط PCIe الموجودة في الرقاقة. كما تدعم اتصال Thunderbolt 5 بعرض نطاق ترددي يصل إلى 160 جيجابت/ الثانية، بالإضافة إلى دعم شبكة الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 7 من الجيل التالي.

ويمكن للمستخدمين كسر سرعة معالجات الجيل الرابع عشر أيضًا، كما هو الحال مع معالجات Core HX من الجيل الثالث عشر. وتُعد أهم إضافة جديدة في سلسلة الحواسيب المحمولة بمعالجات Core HX من الجيل الرابع عشر حصولها على دعم Thunderbolt 5 و USB4v2.

كما تدعم سلسلة معالجات Core HX الذاكرة العشوائية DDR5-5600 و DDR4-3200، مما يمنح شركاء تصنيع المعدات الأصلية (OEM) القدرة على الاختيار بحرية بين DDR5 و DDR4 بناءً على نوع السوق المستهدف وميزانية الحاسوب المحمول.

المؤكد أن هذه المعالجات تدعم الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6E، لكن قرار دمج وحدات التحكم المنفصلة لدعم شبكة الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 7 هو أمر عائد لصانعي الحواسيب المحمولة. كما تدعم هذه المعالجات قرابة 14 منفذ USB 2، و 10 منافذ USB 3، و 8 منافذ SATA.

وفقًا لأرقام الأداء التي قدمتها شركة إنتل من خلال اختباراتها الخاصة، حقق معالج Core i9-14900HX عند مقارنته بمعالج AMD Ryzen 9 7945HX أداء أفضل في دقة عرض قدرها 1080 بكسلًا.

وتدعي إنتل أنها توفر أداءً أفضل يصل إلى 1.37 مرة في لعبة Total Warhammer III، مع أداء أفضل يصل إلى 1.11 مرة في لعبة F1 2023، ومع لعبة League of Legends تدعي إنتل مرة أخرى أن معالجها يتفوق على معالج Ryzen 9 7945HX بنسبة تصل إلى 11%.

أخيرًا، تؤكد إنتل أن هناك أكثر من 60 تصميمًا متاحًا من شركات تصنيع الحواسيب المحمولة، مثل Alienware و Lenovo و MSI و Razer، ستطلق قريبًا في الأسواق.