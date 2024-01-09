إنتل تكشف رسميًا عن 17 معالجًا مركزيًا جديدًا للحواسيب المكتبية

أطلقت شركة إنتل اليوم التشكيلة الكاملة من سلسلة معالجات Core من الجيل الرابع عشر Raptor Lake non-K، بالإضافة إلى معالجات من فئة F لا تتضمن معالجًا رسوميًا مدمجًا، ومعالجات من فئة T بمعدل استهلاك طاقة منخفض.

وأطلقت إنتل أيضًا معالجات Core i3 المحدثة من الجيل الرابع عشر Raptor Lake، ومعالجات Processor 300 و Processor 300T. هذه التشكيلة من سلسلة المعالجات المكتبية Core تمنح المستخدمين الكثير من الخيارات بغض النظر عن متطلباتهم.

تأتي جميع طرز المعالجات في هذه السلسلة بمعدل استهلاك طاقة (TDP) يصل إلى 65 واطًا و 35 واطًا، ومع طاقة معززة (Turbo TDP) يرتفع معدل الاستهلاك ليصل إلى 110 واط لمعالجات Core i3، و 154 واطًا لمعالجات Core i5، و 220 واطًا لمعالجات Core i7، و 225 واطًا للفئة العليا من معالجات Core i9.

مع حصول سلسلة معالجات إنتل من فئة K على معظم الاهتمام عند إطلاقها في الأسواق، قد يعتقد الجميع أنها تشكّل المبيعات الكبرى لشركة إنتل. في الواقع، تمثل معالجات (non-K) الحجم الأضخم من مبيعات إنتل، إذ يختار العديد من صانعي المعدات الأصلية (OEM) هذه المعالجات مع الأنظمة المختلفة من الحواسيب.

ومع توفير كل من إنتل و AMD مجموعة متنوعة من مزايا رفع تردد التشغيل التلقائي للمعالج مثل الترددات المعززة (Turbo)، تقل الحاجة إلى كسر سرعة المعالجات بشكل يدوي.

عدد المعالجات المركزية التي أطلقت اليوم تصل إلى 17 معالجًا جديدًا، لكن من المهم معرفة الفروق بين التسميات المختلفة، إذ تعني المعالجات التي يبدأ اسمها بحرف K أنها معالجات قابلة لكسر السرعة، والتي يبدأ اسمها بحرف KF تعني أنها معالجات قابلة لكسر السرعة ولكنها لا تتضمن وحدة معالجة رسوم مدمجة، والتي يبدأ اسمها بحرف F تعني أنها معالجات لا تتضمن وحدة معالجة رسوم مدمجة، والتي يبدأ اسمها بحرف T تعني أنها معالجات تعمل بمعدل استهلاك طاقة منخفض.

سلسلة معالجات Core من الجيل الرابع عشر تدعم كلًا من معايير PCIe 5.0 و PCIe 4.0 للاستفادة منها مع أقراص التخزين M.2 SSD، وتدعم كذلك الذاكرة العشوائية DDR5 و DDR4.

المنصات الداعمة لهذه المعالجات المركزية الجديدة ستحصل على دعم معالجات الجيل الثالث عشر نفسه، ومن ذلك شرائح اللوحات الأم إنتل 600 و 700 مثل: Z690 و Z790 و H770، إلخ.

ومن ناحية مستوى الأداء، تشير نتائج الأداء الصادرة من اختبارات إنتل الخاصة إلى مقارنة مباشرة بين معالج Core i9-14900 ومعالج Core i7-14700 ومعالج AMD Ryzen 9 7900.

بشكل عام، ووفقًا لأرقام إنتل، يبدو أن أداء معالج Core i7-14700 و Ryzen 9 7900 متشابه إلى حد كبير. في المقابل، تدعي إنتل أن المعالج المركزي Core i9-14900 يتفوق على معالج Ryzen 9 7900 بنسبة تصل إلى 6% تقريبًا في اختبار UL Procyon Office، ومع أداء أفضل بنسبة تصل إلى 15% في اختبار CrossMark، ومع اختبار CineBench 2024 1T تدعي إنتل تحقيق أداء أفضل بنسبة تصل إلى 14%.

هذه المعالجات الجديدة من إنتل أصبحت متاحة للبيع ابتداءً من اليوم.