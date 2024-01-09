أهم المزايا في Auto-Tracking Stand Pro.. حامل آيفون الذي يتتبع حركتك أمام الكاميرا تلقائيًا

كشفت شركة (بلكين) Belink؛ عن حامل (Auto-Tracking Stand Pro) الجديد لهواتف آيفون، الذي يتميز بتتبع الحركة تلقائيًا أثناء مكالمات الفيديو أو عند تسجيل المحتوى التفاعلي الذي يتطلب الكثير من الحركة، ويُعد هذا الحامل أول ملحق مزود بإطار (DockKit) الذي طورته شركة آبل.

ويتيح هذا الحامل الجديد لمستخدمي هواتف آيفون تسجيل مقاطع الفيديو بسلاسة بفضل تقنية “التتبع الآلي للهدف” التي يوفرها إطار (DockKit) لتعقب الأهداف عبر الكاميرا أثناء تحركها عموديًا أو أفقيًا، إذ يمكنه الدوران بزاوية قدرها 360 درجة، والإمالة بزاوية قدرها 90 درجة.

كيف تستخدم حامل (Auto-Tracking Stand Pro) مع آيفون؟

أعلنت شركة آبل إطار (DockKit) أول مرة في مؤتمرها للمطورين WWDC 2023، وأطلقته في نظام التشغيل iOS 17 في سبتمبر الماضي، وهو عبارة واجهة برمجية للتطبيقات تسمح لهواتف آيفون بالعمل مع الملحقات الذاتية الحركة.

إذ يستخدم DockKit تقنية تعرّف الكائنات لتحديد موقعها عندما تظهر في إطارات الفيديو، ثم يحدد أفضل وضع لكاميرا آيفون لتتبع حركة الأشياء التي أمامها.

يتوافق حامل (Auto-Tracking Stand Pro) الجديد مع هواتف (iPhone 12) أو أي إصدار أحدث يدعم تقنية MagSafe للشحن اللاسلكي، ولاستخدامه مع هاتفك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ثبت هاتف آيفون المتوافق على حامل Stand Pro باستخدام تقنية MagSafe.

فعّل تقنية NFC لإقران الهاتف بالحامل.

افتح الكاميرا في التطبيق الذي تريد استخدامه سواء كان فيس تايم أو إنستاجرام أو تيك توك، أو أي تطبيق آخر تستخدمه في إنشاء المحتوى أو مكالمات الفيديو، ثم ابدأ بإنشاء المحتوى.

باستخدام الحامل الجديد Stand Pro، يمكن للمستخدمين بسهولة توسيع مجال الرؤية العام بزاوية قدرها 360 درجة، والإمالة بزاوية قدرها 90 درجة من خلال دعم نموذج الحركة للالتفاف، ونظام التتبع التلقائي للأشياء، الأمر الذي يتيح لمنشئي المحتوى التركيز في المحتوى في حين يقوم إطار DockKit تلقائيًا بإبقاء الهدف في الإطار من جميع الزوايا أثناء التقاط الحركات الطبيعية دون الحاجة إلى الضبط اليدوي.

أهم المزايا التي يوفرها حامل (Auto-Tracking Stand Pro) من بلكين:

1- مصنوع باستخدام تقنية MagSafe:

طورت شركة بلكين هذا الحامل باستخدام تقنية الشحن اللاسلكي (MagSafe) التي تقدمها آبل في هواتف آيفون، لذلك يتيح لك هذا الحامل إنشاء المحتوى أو الدردشة مع الآخرين وشحن هاتفك في الوقت نفسه من خلال الشحن اللاسلكي السريع بقوة تصل إلى 15 واطًا.

2- تتبع الحركة بزاوية قدرها 360 درجة:

تتيح مزية تتبع الحركة باستخدام إطار DockKit إبقاء الأشخاص دائمًا في إطار الرؤية بغض النظر عن عدد المرات التي يدورون فيها حول المكان.

3- يدعم مزية الإمالة التلقائية بزاوية قدرها 90 درجة:

يتيح لك هذا الحامل التقاط الصور من أي زاوية باستخدام الكاميرا الأمامية أو الخلفية في آيفون مع ضبط زاوية الفيديو تلقائيًا عند الارتفاع أو الانخفاض أمام الكاميرا.

4- التنشيط بزر واحد:

يمكنك تشغيل مزية تتبع الحركة أو إيقافها في حامل (Auto-Tracking Stand Pro) من بلكين باستخدام الزر الموجود في قاعدة الحامل؛ وسيوضح مؤشر LED لك هل ميزة التتبع نشيطة أم لا.

5- يضم بطارية قابلة لإعادة الشحن:

تضم قاعدة هذا الحامل بطارية قابلة لإعادة الشحن، توفر ما يصل إلى خمس ساعات من الاستخدام لإنشاء المحتوى أثناء التنقل.

6- صديق للبيئة:

صنعت شركة بلكين حامل (Auto-Tracking Stand Pro) بنحو أكثر مسؤولية باستخدام ما لا يقل عن 75% من المواد المستهلكة المعاد تدويرها، كما تبيعه في عبوات خالية من البلاستيك، وهذا يتماشى مع التزام الشركة بإيجاد طرق أكثر مسؤولية لتصميم المنتجات.

السعر والتوّفر:

سيتوفر حامل (Auto-Tracking Stand Pro) بسعر قدره 180 دولارًا، وستطرحه شركة بلكين قريبًا عبر موقعها الإلكتروني.

وتعليقًا على حدث الكشف عن هذا الحامل؛ قالت ميلودي تيكسون؛ نائبة رئيس قسم إدارة المنتجات في شركة بلكين: “لا يشبه حامل (Auto-Tracking Stand Pro) الجديد أيًا من منتجات بلكين الأخرى التي ابتكرتها حتى الآن. فهو يجمع بين جودة منتجات بلكين المعروفة، وتقنية الروبوتات السريعة الاستجابة، وتقنية تتبع الكائنات المتقدمة، لذا يسعدنا أن نزود منشئي المحتوى بمنتج متقن التصميم من شأنه أن يعزز عملية إنشاء المحتوى دون عناء. كما نفخر بتقديم أول ملحق مزود بإطار DockKit في العالم، ونتطلع إلى طرح المزيد من منتجات إنشاء المحتوى في السوق”.