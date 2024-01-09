أفضل 5 بدائل لحاسوب MacBook Pro M3 الجديد

تمتاز سلسلة حواسيب ماك بوك برو من آبل بقوة الأداء والسرعة والسلاسة، ويمكنها معالجة المهام الكثيفة بسهولة، كما تتمتع هذه الحواسيب بالتصميم المميز، والشاشة ذات الدقة العالية والوضوح. ومن أحدث الحواسيب في هذه السلسلة حاسوب MacBook Pro M3 الذي يعمل بمعالج M3 الجديد كُليًا من آبل.

ومع أن حاسوب MacBook Pro M3 الجديد يتمتع بمزايا فريدة قد لا تكون متوفرة في العديد من الحواسيب الأخرى المُتاحة في الأسواق، فإن سعره المرتفع يجعل الكثير من الأشخاص يبحثون عن بدائل مناسبة لهم تُباع بسعر مقبول، فهو يُباع بسعر يبدأ من 1600 دولار، ويمكن أن يتخطى سعره 3000 دولار، إذا اخترت الإصدار الأكبر ذا الشاشة البالغ مقاسها 16 بوصة الذي يعمل بمعالج M3) Max).

كما أن نظام التشغيل macOS الذي يعمل به حاسوب MacBook Pro M3 الجديد قد لا يكون مناسبًا للجميع؛ مما يجعل بعض الأشخاص يبحثون عن حواسيب قوية تعمل بنظام التشغيل ويندوز حتى لو كانت تُباع بالسعر نفسه الذي يُباع به حاسوب MacBook Pro M3 الجديد.

من ناحية أخرى، يتوفر من حاسوب MacBook Pro M3 إصدار يأتي بمقاس قدره 14 بوصة وإصدار آخر يأتي بمقاس قدره 16 بوصة، وقد يرغب بعض الأشخاص في شراء حاسوب يضم شاشة بمقاس أكبر من 16 بوصة، وهذا المقاس توفره بعض العلامات التجارية غير آبل، مثل: Dell، وغيرها.

فإذا كنت تبحث عن حاسوب محمول يمتاز بقوة الأداء ولكنك لا ترغب في شراء حاسوب ماك بوك برو الجديد، بسبب سعره أو حجمه أو نظام التشغيل الذي يعمل به أو لأي سبب آخر، يمكنك اختيار واحد من الحواسيب التالية التي تُعدّ أفضل البدائل لحاسوب MacBook Pro M3 الجديد من آبل:

1- حاسوب Dell XPS 17 (2023):

يُعدّ حاسوب Dell XPS 17 (2023) بديلًا لحاسوب MacBook Pro M3 للعاملين في مجال التصميم وتحرير مقاطع الفيديو، والذين يحتاجون إلى حاسوب يمتاز بقوة الأداء، ويمكنه التعامل مع المهام الكثيفة بسلاسة، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

يعمل هذا الحاسوب بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i7-13700H) ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Nvidia GeForce RTX 4070) التي تمتاز بالسرعة والكفاءة؛ مما يسمح بأداء جميع المهام الكثيفة بسلاسة ودون مواجهة أي مشكلات متعلقة بالتأخير.

يضم حاسوب Dell XPS 17 شاشة تعمل باللمس بقياس قدره 17 بوصة، وهذا المقاس غير متوفر في طُرز ماك بوك برو M3، لذلك يُعدّ هذا الحاسوب مناسبًا أيضًا لمن يبحثون عن بديل لحاسوب ماك بوك برو يضم شاشة كبيرة الحجم.

يُباع حاسوب Dell XPS 17 بسعر قدره 2500 دولار.

2- حاسوب Razer Blade 14 (2023):

يُعدّ حاسوب Razer Blade 14 (2023) بديلًا لحاسوب MacBook Pro M3 لهواة اللعب بألعاب الفيديو، ويمتاز هذا الحاسوب بقوة الأداء والسرعة؛ إذ يعمل بمعالج (AMD Ryzen 9 6900HX)، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

يضم حاسوب Razer Blade 14 (2023) شاشة بقياس قدره 14 بوصة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا، ويمتاز بأنه خفيف الوزن مقارنةً بالعديد من الحواسيب المحمولة الأخرى المناسبة للألعاب.

يُباع حاسوب Razer Blade 14 (2023) بسعر قدره 8856 ريالًا سعوديًا.

3- حاسوب HP Dragonfly Pro Chromebook:

يُعدّ حاسوب HP Dragonfly Pro Chromebook أفضل بديل لحاسوب MacBook Pro M3 يعمل بنظام التشغيل ChromeOS، ويضم هذا الحاسوب شاشة تعمل باللمس تمتاز بسطوع يصل إلى 1200 شمعة/ المتر المربع، وتأتي بقياس قدره 14 بوصة.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج (Intel Core i5-1235U)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 256 جيجابايت. وتستمر بطاريته بالعمل لمدة قدرها 11 ساعة ونصف، وتدعم الشحن السلكي السريع؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة.

يُباع حاسوب HP Dragonfly Pro Chromebook بسعر قدره 1000 دولار.

4- حاسوب Asus ROG Zephyrus M16:

يعمل حاسوب Asus ROG Zephyrus M16 بمعالج قوي، ويضم شاشة مشرقة، وتدعم معدل تحديث مرتفع، ويُعد مناسبًا للألعاب ولأداء جميع المهام الكثيفة، مثل: تحرير مقاطع الفيديو.

يضم هذا الحاسوب شاشة بقياس قدره 16 بوصة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 240 هرتزًا. ويعمل بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i9-13900H)، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Nvidia GeForc RTX 4080)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

يُباع حاسوب Asus ROG Zephyrus M16 بسعر قدره 2500 دولار.

5- حاسوب Lenovo ThinkPad X1 Carbon:

يُعدّ Lenovo ThinkPad X1 Carbon اختيارًا مناسبًا لأي شخص يبحث عن حاسوب للعمل يمكن استخدامه لأداء المهام الكثيفة والمتوسطة.

ويعمل هذا الحاسوب بالجيل الثاني عشر من معالج (Intel Core i7-1280P)، ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel Iris Xe)، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 256 جيجابايت.

يضم هذا الحاسوب شاشة مضادة للوهج، تأتي بقياس قدره 14 بوصة، وتمتاز بسطوع يبلغ 400 شمعة/ المتر المربع. كما يضم كاميرا ويب تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع حاسوب Lenovo ThinkPad X1 Carbon بسعر قدره 1123 دولارًا.