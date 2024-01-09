أسوس تكشف رسميًا عن هاتف الألعاب ROG Phone 8

كشفت شركة أسوس رسميًا عن هاتفها الذكي المخصص للألعاب ROG Phone 8 مع تحسينات جديدة شملت كافة جوانب الهاتف مقارنةً بإصدار العام الماضي.

وعلى مستوى التصميم، يأتي الهاتف الجديد بتصميم أنحف وأخف وزنًا من إصدار ROG Phone 7 السابق، إذ يبلغ سمكه أقل من 9 ملم، ويصل وزنه إلى 225 جرامًا، كما بات الجهاز داعمًا لمعيار IP68 لمقاومة الماء والأتربة، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي حتى 15 واطًا.

وتوفر أسوس ثلاثة إصدارات مختلفة من هاتف ROG Phone 8؛ إصدارًا أساسيًا، بالإضافة إلى إصداري Pro و Pro Edition. وتأتي تلك الإصدارات بذاكرة عشوائية قدرها 12 و 16 و 24 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 256 و 512 جيجابايت وتيرابايت على الترتيب. وفي الإصدار الأساسي، يوجد شعار RGB مضيء، في حين توجد شاشة LED منقطة في إصداري Pro.

وتأتي هواتف أسوس ROG Phone 8 بشاشة قياسها 6.78 إنشات من نوع LTPO ذات معدل التحديث المتغير الذي يتراوح بين 1 و 120 هرتزًا، وتصل درجة السطوع القصوى في الشاشة إلى 2500 شمعة.

وتعمل الهواتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 جين 3، وبطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير، مع شاحن سريع قوته 65 واطًا يمكنه شحن البطارية في أقل من 40 دقيقة.

وتحمل هواتف أسوس ROG Phone 8 كاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بحساس سوني IMX890 ومثبت متقدم من نوع Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو بدرجة ثبات عالية، كما توجد كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا مكبرة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. وأما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 32 ميجابكسل، وتعطي صورًا بدقة قدرها 8 ميجابكسل افتراضيًا لوجود تقنية دمج البكسلات.

وتحتوي الهواتف على نظام تبريد التوصيل الذي يستخدم نيتريد البورون والنحاس لنقل الحرارة مباشرة من المعالج وتبديدها عبر الغطاء الخلفي للهاتف، وتدعي شركة أسوس أن تلك الطريقة ذات كفاءة عالية من الناحية الحرارية، كما توفر الشركة ملحق AeroActive Cooler الذي يمكن ربطه بالجزء الخلفي من الهاتف لتقليل درجة حرارة الغطاء الخلفي حتى 26 درجة مئوية.

وتطرح أسوس هواتف ROG Phone 8 بسعر يبدأ من 1100 دولارٍ أمريكي للإصدار الأساسي، في حين أن سعر إصدار Pro يبلغ 1200 دولارٍ أمريكي، ويصل سعر إصدار Pro Edition إلى 1500 دولارٍ أمريكي.