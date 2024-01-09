أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي للتصميم الداخلي

أصبحت تقنية الذكاء الاصطناعي تُستخدم في جميع المجالات تقريبًا، ومنها: مجال التصميم الداخلي؛ إذ تتوفر العديد من أدوات التصميم التي تعتمد في عملها على تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة العاملين في مجال التصميم الداخلي، وهواة التصميم في إنشاء التصاميم الثلاثية الأبعاد لشكل الغرف من الداخل، وبعضها يدعم تقنية الواقع المعزز ليتمكن المستخدم من مشاهدة شكل التصميم في غرفته الحقيقية.

كما تدعم بعض هذه الأدوات مزايا تعاونية تسمح للمستخدمين بمشاركة تصاميمهم مع الآخرين للحصول على ملاحظات وتعليقات تساعدهم في التطور والتعلّم.

فإذا كنت تعمل في مجال التصميم الداخلي أو تحب هذا المجال وترغب في تجربة إنشاء تصميم لغرفتك الخاصة، فيمكنك استخدام واحدة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للتصميم الداخلي التي سنذكرها فيما يلي:

1- أداة Homestyler:

Homestyler هي أداة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين إنشاء التصاميم الداخلية الثنائية الأبعاد والثلاثية الأبعاد. وتوفر مكتبة واسعة من الأثاث وعناصر الديكور من علامات تجارية مختلفة؛ مما يسمح باستخدام المنتجات الحقيقة في أثناء التصميم. وتُتيح مزية التصوّر الثلاثي الأبعاد (3D visualization) المدمجة في هذه الأداة مشاهدة التصاميم من زوايا مختلفة.

Homestyler ليست مجرد أداة للتصميم الداخلي وحسب؛ فهي تجمع بين مُحبي التصميم من مُختلف البُلدان في مجتمع خاص بالمصممين، ويمكن للمستخدمين مشاركة تصاميمهم مع الآخرين والحصول على ملاحظات، ومشاهدة تصاميم الأشخاص الآخرين والحصول على أفكار جديدة. وهذا المجتمع الذي توفره أداة Homestyler يجعلها مناسبة لكل من المصممين المحترفين وعشاق التصميم الذين يرغبون في التعلم والتطور.

2- أداة Smartdraw:

Smartdraw هي أداة متعددة الاستخدامات، توفر مجموعة واسعة من قوالب التصميم؛ مما يسهل على المستخدمين إنشاء مخططات للطوابق والغرف. وسواء كنت ترغب في تصميم منزلك أو مكتبك، فإن Smartdraw ستوفر لك جميع الأدوات التي تحتاج إليها.

تضم Smartdraw واجهة سهلة الاستخدام يمكن لأي شخص استخدامها لإنشاء تصاميم احترافية وذات جودة عالية، ولست بحاجة إلى أن تكون خبيرًا في التصميم الداخلي لاستخدام Smartdraw.

3- أداة Foyr Neo:

Foyr Neo هي أداة شاملة تتيح للمستخدمين إنشاء التصاميم الداخلية الثلاثية الأبعاد، وتعتمد في عملها على تقنية الذكاء الاصطناعي وهي مصممة لمساعدة المتخصصين في مجال التصميم الداخلي في إكمال مشاريعهم بنحو أسرع وأكثر كفاءة. ومن خلال هذه الأداة، يمكن للمستخدمين إنشاء تصاميم كاملة بمدة تقل عن ساعتين؛ مما يجعلها أداة مناسبة للمشاريع المُستعجلة.

تتضمن أداة Foyr Neo أكثر من 60 ألف قالب ثلاثي الأبعاد جاهز للاستخدام، وتوفر مجموعة واسعة من الأثاث وعناصر الديكور الأخرى؛ مما يسمح للمستخدمين باستخدام عناصر متنوعة في أثناء التصميم.

تضم هذه الأداة واجهة سهلة الاستخدام، ولا يتطلب استخدامها أي تدريب سابق على النمذجة الثلاثية الأبعاد، وهذا يجعل Foyr Neo مناسبة لجميع محبي التصميم الداخلي وليس العاملين في هذا المجال فقط.

4- أداة DecorMatters:

DecorMatters هي أداة للتصميم الداخلي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتضم واجهة سهلة الاستخدام، ومكتبة تتضمن مجموعة واسعة من الأثاث وعناصر الديكور من أفضل العلامات التجارية. وتوفر هذه الأداة مجتمعًا خاصًا بالمصممين، لنشر تصاميمهم والحصول على ملاحظات من المصممين الآخرين.

تعتمد هذه الأداة على تقنيتي الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز (Augmented reality) للسماح لك بمشاهدة التصاميم الثلاثية الأبعاد في العالم الحقيقي، وهذا يساعدك في رؤية كيف ستبدو قطعة معينة من الأثاث أو التصميم كاملًا في غرفتك الحقيقية.

5- أداة Midjourney:

Midjourney هي أداة لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي تمتاز بقدرتها على إنشاء صور احترافية وذات جودة عالية، ويمكن لهواة التصميم والمحترفين في مجال التصميم الداخلي استخدام هذه الأداة لإنشاء صور لتصميم الغرفة من الداخل بعد إضافة مطالبة تصف شكل الغرفة المطلوب.

تمتاز هذه الأداة بأنها سهلة الاستخدام، ويمكنها إنشاء تصاميم فريدة وإبداعية، ولأنها تعتمد على مطالبات المُستخدم بنحو أساسي، فهذا الأمر يعزز التفكير الإبداعي والتخيّل عند المصممين؛ إذ سيحتاجون إلى التفكير بطريقة إبداعية لوصف شكل التصميم الذي يرغبون فيه، ثم إدخال مطالبة في أداة Midjourney تصف التصميم مع إضافة جميع التفاصيل الممكنة للحصول على نتائج مناسبة وفريدة.