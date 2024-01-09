آيسر تكشف عن الحاسوب المحمول Aspire Vero 16 الصديق للبيئة

كشفت شركة آيسر التايواينة عن الحاسوب المحمول الجديد Aspire Vero 16 الصديق للبيئة لكونه مصنوعًا من مواد مُعاد تدويرها.

ويتمتع الجهاز بهيكل مصنوع من البلاستك المُعاد تدويره بنسبة قدرها 60%، ولوحة لمس تُسمى OceanGlass مصنوعة من بلاستك جُمع من مناطق قريبة من المحيطات وأُعيد تدويره للمساهمة في الحفاظ على الحياة البحرية، كما أن عبوة الجهاز نفسها مُعادة التدوير بالكامل، ويُعد الجهاز خلفًا لسابقه Aspire Vero 15 الذي طرحته الشركة العام الماضي.

ويحمل جهاز آيسر Aspire Vero 16 شاشة قياسها 16 إنشًا بدقة قدرها WQXGA (أي 2,560 × 1600 بكسل)، وتغطي الشاشة كامل الطيف اللوني sRGB. وفوق الشاشة، توجد كاميرا ويب بدقة قدرها QHD مدعومة بتقنية تحسين الصورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي PurifiedView AI.

ويعمل الجهاز بمعالج إنتل كور ألترا 7 مع ذاكرة عشوائية يصل حجمها إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5، وسعة تخزين يصل حجمها إلى 2 تيرابايت من نوع PCIe 4 كما يدعم الجهاز الاتصال بشبكات واي فاي 7، ويحمل الجهاز بطارية يمكنها أن تدوم لما يزيد على 10 ساعات من الاستخدام.

وتضيف آيسر إلى الجهاز بعض مزايا الذكاء الاصطناعي مثل ميزة PurifiedVoice 2.0 لتحسين الصوت في الجهاز، كما تضم لوحة المفاتيح زرًا مخصصًا لتشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot الخاص بشركة مايكروسوفت في نظام ويندوز 11.

ومن المقرر أن تطرح شركة آيسر جهاز Aspire Vero 16 الصديق للبيئة نهاية الربع الأول من العام الجاري بسعر يبدأ من 1300 دولارٍ أمريكي.