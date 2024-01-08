Xgimi تطلق جهاز عرض مخفيًا داخل مصباح السقف

كشفت Xgimi عن جهاز العرض الجديد Horizon Max، وهو جهاز العرض الذكي الطويل المدى الأول المعتمد من IMAX Enhanced في العالم، وفقًا للشركة.

وتضمن الشهادة أن يتمكن العملاء من تجربة صور IMAX والأصوات المميزة في منازلهم، وكانت هذه الشهادة حصرية في السابق لأجهزة العرض المتطورة.

ويتضمن ذلك إنتاج سطوع بمقدار 3100 شمعة ISO، إلى جانب نسبة العرض إلى الارتفاع البالغ قدرها 1.44:1 أو البالغ قدرها 1.9:1، ويتضمن صورًا أكثر وضوحًا.

وقالت Xgimi: “نحن نعيد تشكيل الترفيه المنزلي، ونقدم تجربة سينمائية كانت مخصصة سابقًا لأجهزة العرض المتطورة مع Horizon Max”.

يتميز Horizon Max بتقنيتين جديدتين تعرضهما Xgimi للمرة الأولى، وهما التكيف الذكي للشاشة ISA 5.0 و Dual Light 2.0.

وتعمل تقنية ISA 5.0 على تعزيز مستشعر ToF الثلاثي الأبعاد الموجود ضمن جهاز العرض من أجل تحديد أفضل موضع عرض على الجدران.

ويحفظ الجهاز إعدادات البرامج والأجهزة بناءً على الجدار الذي تعرض عليه.

وتستخدم تقنية Dual Light 2.0 مصدر ضوء مزدوج لتحسين جودة الصورة، وخاصة في البيئات الساطعة.

ويستخدم جهاز العرض تقنية “الليزر الثلاثي” من أجل عرض نطاق ألوان ممتد وضوء فوسفوري لإخفاء أي عيب.

ويشتمل أيضًا على محرك بصري مزود بأشعة الليزر MCL، التي تُستخدم عادةً في المسارح التجارية، مما يؤدي إلى تجربة مشاهدة سينمائية.

ويهدف تصميم جهاز العرض إلى أن يتناسب مع أي منزل، إذ يتميز بمظهر تقليدي مع ألواح تشبه الخشب.

وذكرت Xgimi أن Dual Light 2.0 و ISA 5.0 قادمة إلى المزيد من تشكيلتها في عام 2024.

وكشفت Xgimi أيضًا عن Aladdin، وهو منتج يجمع بين كونه مصباحًا للسقف وجهازًا للعرض متطورًا ومكبرًا للصوت متصلًا.

ويمتزج جهاز العرض مع السقف ويبدو وكأنه مصباح سقف عادي، مما يخفي جهاز العرض بالكامل تقريبًا.

وينتج الجهاز صورة بدقة قدرها 1920×1080 بكسلًا ويصل حجمها إلى 100 بوصة مباشرة من السقف، مما يمنع التعرض المباشر للضوء، كما يسمح بنسبة عرض قدرها 0.7:1.

ويمكن التحكم في المصباح المدمج مباشرة من جهاز التحكم مِن بُعد لجهاز العرض أو من خلال تطبيق Xgimi.

ويصدر الجهاز صوتًا بزاوية قدرها 360 درجة من مكبرات الصوت المدمجة من فئة Harman Kardon، التي يمكن استخدامها أيضًا عند إيقاف تشغيل مصباح جهاز العرض.