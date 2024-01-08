Withings تكشف عن BeamO لتخطيط القلب وقياس التأكسج النبضي

عرضت Withings الأداة التشخيصية الشاملة الجديدة المسماة BeamO، التي تقيس درجة حرارتك، وتأخذ مخطط كهربية القلب، وتقرأ مستويات الأكسجين في الدم، وتعمل بصفتها سماعة طبيب لمراقبة صحة القلب والرئة، وذلك بسعر قدره 250 دولارًا.

ويشبه الجهاز نفسه بعض موازين الحرارة الأخرى غير التلامسية من Withings، مع أنه يحتوي مستشعرات تخطيط التحجم الضوئي، وأقطاب كهربائية، وسماعة طبية رقمية، ونسخة من الجيل الثاني من مستشعر درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء في Withings Thermo.

وتوجد مستشعرات تخطيط التحجم الضوئي في معظم الساعات الذكية، وهي تقيس معدل ضربات القلب عن طريق تسليط الضوء على الجلد.

وتحتوي جوانب BeamO أيضًا أقطابًا كهربائية لتمكين قراءات تخطيط القلب من أجل اكتشاف الرجفان الأذيني.

واستطاعت Withings إضافة سماعة الطبيب إلى الجهاز من خلال تضمين قرص الكهرباء الانضغاطية، ويلتقط هذا القرص الضوضاء الصوتية من صدرك أو ظهرك ومن ثم يحولها إلى إشارة كهربائية يمكن قراءتها عبر جهاز BeamO، وهذه هي الطريقة التي تعمل بها العديد من السماعات الإلكترونية.

ويحتوي الجهاز أيضًا محول USB-C لمقبس سماعة الرأس حتى تتمكن من الاستماع قبل نقل الصوت إلى تطبيق Withings.

ويمكنك أيضًا بث الصوت مباشرة إلى طبيبك في جلسات الرعاية الصحية من بُعد.

وتستطيع التنقل بين مزايا الجهاز باستخدام وحدة التحكم، مما يتيح لك الاختيار بين تخطيط القلب وقياس مستويات الأكسجين في الدم وسماعة الطبيب ومستشعر درجة الحرارة اللاسلكي.

وتوجد شاشة مستقلة ضمن الجهاز، مع أنك بحاجة إلى استخدام التطبيق المصاحب من أجل إرشادك لاستخدام سماعة الطبيب.

ولا داعي للقلق بخصوص عمر البطارية أيضًا، إذ تقول الشركة إن BeamO يستمر لعدة أشهر في المرة الواحدة بشحنة واحدة.

وتسوق Withings منتجاتها للأشخاص القلقين، مع أن الشركة تقول إن هذا قد يكون له بعض التأثير الحقيقي في مجال التطبيب من بُعد.

وتقول Withings في بيانها الصحفي إنها تتوقع طرح BeamO للبيع في شهر يونيو من هذا العام.