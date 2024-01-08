Unistellar تطرح تلسكوبات الذكاء الاصطناعي Odyssey

أطلقت شركة التلسكوب الفرنسية Unistellar نموذجين جديدين من أجل مساعدة المتحمسين لعلم الفلك.

ويستخدم التلسكوبان الذكيان Odyssey و Odyssey Pro الجديدان تقنية جديدة للتركيز على الأجسام القريبة، مثل كوكب المشتري، والنجوم أو السدم البعيدة.

كما يتميزان ببصريات نيكون الجديدة وتطبيق الهاتف الذكي المحدث الذي يساعدك في محاذاة التلسكوب وتركيزه، مع العثور تلقائيًا على الأهداف للصورة.

وصممت Unistellar التلسكوبات الذكية الحالية eVscope 2 و eQuinox 2، في المقام الأول لتصوير المجرات البعيدة والنجوم والمجموعات وما شابه ذلك، كما يمكنها أيضًا تصوير الكواكب، مع أن التركيز قد يكون صعبًا.

ويستخدم Odyssey و Odyssey Pro ما تسميه الشركة تقنية العمق المتعدد للتركيز على الأجسام القريبة والبعيدة، مما يتيح لك التبديل من رؤية القمر إلى سديم بعيد.

وتعمل التقنية باستخدام الدقة الكاملة للمستشعر من أجل تصوير الأجسام القريبة، التي تكون ساطعة مع أنها صغيرة نسبيًا.

وتدمج التقنية 4 بكسلات في بكسل واحد لتعزيز القدرة على جمع الضوء على حساب بعض التفاصيل من أجل تصوير الأجسام البعيدة، التي تكون خافتة مع أنها كبيرة الحجم

كما تجمع التقنية صورًا متعددة للمكان نفسه من أجل تقديم مخرجات نظيفة، وتعمل في المناطق الملوثة بالضوء، وذلك بفضل المستشعر العالي الحساسية والمعالجة الذكية للصور.

وقالت Unistellar: “نقدم مع Odyssey جيلًا جديدًا من التلسكوبات الذكية الفائقة القوة والقادرة على تحويل أمسيات مراقبة النجوم إلى مغامرات عبر الكون مع العائلة أو الأصدقاء، حتى في وسط المدينة”.

ويوجه تطبيق الأجهزة المحمولة التلسكوب تلقائيًا نحو الهدف المطلوب في الوقت المناسب، وذلك من خلال تعرف مجموعات النجوم وحساب المكان الذي يجب أن يكون فيه الهدف بالضبط.

ويقترح التطبيق العناصر التي يجب النظر إليها في أمسية معينة، مع توفير سياق إضافي بخصوص العنصر المعني.

ويحتوي كلا التلسكوبين على بصريات جديدة من نيكون، وتقول الشركة إنهما الأولان اللذان لا يحتاجان إلى تعديلات يدوية، وهو أمر قد يكون صعبًا على علماء الفلك الهواة.

وتقترن البصريات بالنظام الجديد للضبط التلقائي للصورة Stellar Autofocus من أجل تقديم صور واضحة باستمرار.

ويعد Stellar Autofocus بمنزلة نظام مدعوم بخوارزمية ذكية ومستشعر آلي مخصص، وهو يحافظ على الحدة أثناء الرحلة إلى الأجرام السماوية التي تبعد ملايين السنين الضوئية، مما يعد بوضوح في المراقبة.

وتعد الدقة بمنزلة الاختلاف الرئيسي بين النموذجين، إذ يتمتع تلسكوب Odyssey Pro بدقة قدرها 4.1 ميجابكسل، في حين يتمتع تلسكوب Odyssey بدقة قدرها 3.4 ميجابكسل.

كما لا يتمتع تلسكوب Odyssey بالعدسة العينية الرقمية للنظر من خلالها لرؤية الصور، ويمكنك رؤية الصور عبر الهاتف الذكي، في حين يمتلك تلسكوب Odyssey Pro عدسة عينية رقمية مزودة بتقنية عدسة نيكون.

ويأتي تلسكوب Odyssey بسعر قدره 2500 دولارٍ، في حين يأتي تلسكوب Odyssey Pro بسعر قدره 4000 دولارٍ.