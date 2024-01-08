AMD تكشف رسميًا عن بطاقة RX 7600 XT بحجم ذاكرة يصل إلى 16 جيجابايت

كشفت AMD رسميًا عن البطاقة الرسومية المنتظرة Radeon RX 7600 XT، التي تعزز من تجربة اللاعبين خاصة أنها تُعد بطاقة رسومية موجهة لدقة عرض قدرها 1080 بكسلًا وهي الأكثر انتشارًا بين اللاعبين.

صُممت بطاقة RX 7600 XT لتحقيق تجربة اللعب المثلى مع ألعاب AAA بدقة عرض قدرها 1080 بكسلًا، كما سيكون بمقدور المستخدم تشغيل الألعاب أيضًا بدقة عرض قدرها 1440 بكسلًا بإعدادات رسومية عالية دون أي مشكلة.

كما يمكن الاستفادة من التقنيات المتنوعة مثل: تقنية AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) في الألعاب التي تدعمها، وتقنية AMD Fluid Motion Frames في جميع الألعاب المستندة إلى مكتبة DirectX 12 و DirectX 11 تقريبًا، بالإضافة إلى تحسين أداء خاصية HyperRX التي تتضمن مجموعة من ابتكارات AMD مثل Radeon Supersolution و Anti-Lag و Radeon Boost لتحقيق معدل الإطارات المناسب مع مختلف الألعاب المدعومة.

تعتمد بطاقة Radeon RX 7600 XT على وحدة معالجة الرسوم Navi 33 بدقة تصنيع تبلغ 6 نانومتر مستندة إلى معمارية RDNA 3. وحدة معالجة الرسوم Navi 33 تحتوي على 32 وحدة حوسبة بما يعادل 2048 نواة، و 64 وحدة مسرعة للذكاء الاصطناعي، و 32 وحدة مسرعة لتتبع الأشعة، و 128 وحدة TMU، و 64 وحدة ROP.

كما تعتمد بطاقة RX 7600 XT على ذاكرة GDDR6 بحجم يصل إلى 16 جيجابايت، بسرعة قدرها 18 جيجابت/ الثانية، مع عرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 288 جيجابايت/ الثانية. تعمل الذاكرة المخبأة Infinity Cache بحجم قدره 32 ميجابايت على دعم واجهة الذاكرة التي تبلغ 128 بت، يبدو أن الهدف الآخر لرفع حجم الذاكرة حتى 16 جيجابايت هو حاجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى هذا الحجم الضخم.

تأتي بطاقة RX 7600 XT في وضعية Game Clock عند تردد يصل إلى 2.47 جيجاهرتز، مقارنة بتردد 2.25 جيجاهرتز مع بطاقة RX 7600، في حين تأتي بطاقة RX 7600 XT في وضعية Boost Clock عند تردد يصل إلى 2.76 جيجاهرتز، مقارنة بتردد 2.66 جيجاهرتز مع بطاقة RX 7600.

للوصول لهذا التردد، زادت AMD إجمالي معدل استهلاك الطاقة إلى 190 واطًا، بدلًا من 165 واطًا مع بطاقة RX 7600. وهذا يؤكد أن كل البطاقات الرسومية القادمة بتصميم احترافي ستعتمد على موصلي طاقة 8pin PCIe أو موصلي طاقة 6pin و 8pin.

من ناحية الأداء، تستطيع بطاقة RX 7600 XT تشغيل الألعاب على دقة عرض قدرها 1080 بكسلًا مع إعدادات رسومية مرتفعة دون أي مشكلة.

وتُظهر بطاقة RX 7600 XT أداءً مضاعفًا تقريبًا مقارنة ببطاقة إنفيديا RTX 2060 6 GB وفقًا لنتائج AMD التي نشرتها في المؤتمر. كما قدمت بطاقة RX 7600 XT أيضًا معدلات إطارات ممتازة بدقة عرض قدرها 1440 بكسلًا مع أقصى إعدادات رسومية.

أخيرًا، ستتوفر بطاقة AMD Radeon RX 7600 XT في 24 من يناير بسعر يبلغ 329 دولارًا.