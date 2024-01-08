نينتندو تستعد لإطلاق Switch 2 هذا العام

يرجح أن تطلق نينتندو منصة Switch جديدة هذا العام، إذ تتطلع شركة الألعاب اليابانية العملاقة إلى الاستفادة من الاهتمام بشخصياتها المختلفة، مثل Mario و Zelda.

وأطلقت الشركة منصة Switch للمرة الأولى في شهر مارس 2017، وكانت المنصة تعد نوعًا جديدًا من منصات الألعاب الهجينة، إذ يمكن للاعبين اللعب عبر أجهزة التلفاز أو ربط المنصة بجهاز لوحي واللعب أثناء التنقل.

وأثبت هذا النهج أنه يحظى بشعبية كبيرة لدى اللاعبين، إذ إنه يجمع بين الجوانب المنزلية لألعاب المنصة وقابلية التنقل للألعاب المحمولة.

وباعت نينتندو 132 مليون جهاز Switch، مما يجعلها تحتل المرتبة الثانية من ناحية المنصات الناجحة للشركة بعد جهاز Nintendo DS المحمول.

وارتفعت أسهم نينتندو منذ إطلاق Switch بأكثر من 200 في المئة. وساعدت المنصة الشركة في الحفاظ على زخم المبيعات على مر السنين بفضل ألعابها وشخصياتها المشهورة.

وتحظى الألعاب التي تشتمل على Mario و Zelda و Pokemon بشعبية كبيرة، مع أن هناك دلائل تشير إلى أن المبيعات بدأت بالتباطؤ وأن نينتندو بحاجة إلى شيء جديد.

وقالت نينتندو في نتائجها المالية للربع الثالث من العام الماضي إن الإيرادات انخفضت بمقدار 4 في المئة سنويًا، كما انخفضت الأرباح بمقدار 19 في المئة سنويًا.

ويبلغ عمر جهاز Switch الأصلي الآن 7 سنوات تقريبًا، وبدأت المبيعات تنخفض، لذا فقد حان الوقت لجهاز جديد هذا العام.

ويتوقع المحللون إطلاق الشركة جهاز Switch الجديد في الربع الأخير من العام الجاري. ويعتمد توقيت الإطلاق على المبيعات.

وقد تطرح الشركة منصة جديدة في خريف هذا العام في حال ظل جهاز Switch شائعًا في الربع الرابع من عام 2023.

وقد يأتي الجهاز الجديد في وقت مبكر من الربيع أو الصيف إذا انخفضت مبيعات Switch في الربع الرابع من عام 2023. ولم تعلن نينتندو نتائجها للربع الرابع من عام 2023 حتى الآن.

ويسمح إطلاق منصة جديدة هذا العام للشركة بالاستفادة من شعبية شخصياتها الرئيسية بعد إصدار الأفلام.

وحقق فيلم The Super Mario Bros. Movie أكثر من مليار دولار من مبيعات شباك التذاكر منذ إصداره في شهر أبريل وساعد نينتندو في تحقيق زيادة في الإيرادات في ربع يونيو من العام الماضي.

وقالت نينتندو في شهر نوفمبر إنها تخطط لإصدار فيلم حركة عن شخصيتها الشعبية Zelda.

ويتوقع المحللون أن تتّبع منصة Switch 2 النهج الهجين الذي اعتمدته المنصة السابقة؛ لأن هذا النهج حقق نجاحًا كبيرًا، ومن المحتمل أن تكون هناك ترقية في قدرات وحدات التحكم.

وتحتاج نينتندو إلى تحسين المواصفات بشكل كبير بعد مرور نحو 7 سنوات على إطلاق المنصة الأصلية.

ومن المحتمل حدوث تطور تدريجي في إستراتيجية المنصة بشكل يشابه الإستراتيجية التي تتبعها آبل مع أجهزة آيفون.

ويجب على الشركة الحفاظ على جمهور Switch الذي يزيد عدده على 130 مليونًا من خلال طرح جهاز قوي بشكل مألوف.