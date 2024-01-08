شاومي تكشف عن قارئ كتب إلكتروني بنظام أندرويد

كشفت شركة شاومي الصينية عن قارئ كتب إلكتروني جديد بشاشة جديدة مطوّرة ومواصفات محسنة من أجل تعزيز تجربة قراءة الكتب الإلكترونية عبر الجهاز.

ويأتي الجهاز الجديد بشاشة قياسها 7 إنشات من نوع E Ink Carta 1200، حيث تبلغ كثافة البكسلات فيها 300 بكسل لكل إنش، وهي تتيح 32 مستوى من الإضاءة، بالإضافة إلى التحكم في حرارة الألوان وفقًا لتفضيلات المستخدم.

ويحتوي القارئ الإلكتروني الجديد من شاومي على “وضع التحديث الذكي” الذي يمكنه التمييز بين النصوص والصور في الشاشة، ثم يضبط معدل التحديث تلقائيًا لضمان تجربة قراءة سلسة وتسريع تقليب الصفحات، بالإضافة إلى تقليل فرص حدوث “شبحية الشاشة”.

ويعمل الجهاز بمعالج RK3566 الرباعي النواة من شركة Rockchip مع ذاكرة عشوائية حجمها 2 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وسعة تخزين قدرها 64 جيجابايت، ونظام التشغيل أندرويد 11، وهي مواصفات مناسبة بالنسبة لقارئ إلكتروني.

ويحمل القارئ الإلكتروني بطارية سعتها 1200 ميلي أمبير تدوم حتى 40 ساعة من الاستخدام، وترفق شاومي علبة شحن للجهاز ببطارية إضافية بسعة قدرها 1950 ميلي أمبير، ويدعم الجهاز الاتصال بشبكات واي فاي بتردد 2.4 و 5 جيجاهرتز وبلوتوث 5.2.

ويأتي الجهاز بتصميم خفيف الوزن، إذ يبلغ وزنه 166 جرامًا فقط، ويحتوي على سماعات خارجية، ومنفذ USB C للشحن ونقل البيانات.

وتطرح شاومي جهازها في الأسواق الصينية بسعر يعادل نحو 200 دولارٍ أمريكي، ولا معلومات متاحة حاليًا بخصوص طرح الجهاز في الأسواق العالمية خلال المدة المقبلة.