سامسونج تطرح إصدارات 2024 من أجهزة التلفاز الذكية Neo QLED

كشفت شركة سامسونج عن إصدارات 2024 الجديدة من أجهزة التلفاز الذكية التابعة لها من فئتي 8K Neo QLED و 4K Neo QLED، وذلك ضمن مشاركة الشركة في فعاليات مؤتمر CES 2024.

وتأتي سلسلة 8K Neo QLED بمعالج NQ8 AI Gen3 الجديد الذي يعمل على رفع جودة المحتوى المعروض في الشاشات حتى 8K اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي وبفضل وحدة المعالجة العصبية التي باتت سريعة بمقدار الضعف مقارنة بالإصدار السابق.

وتقدم وحدة المعالجة العصبية أيضًا ميزة AI Motion Enhancer Pro التي تزعم سامسونج أنها تستخدم تقنية التعلم العميق من أجل عرض الأجسام المتحركة – كالكرة في رياضات كرة القدم وكرة السلة – بشكل واضح وسلس، بالإضافة إلى ميزة Real Depth Enhancer Pro التي تتحكم في مصابيح mini LED في خلفية الشاشة من أجل إضافة التفاصيل إلى مشاهد الحركة السريعة. وتطرح سامسونج طرازي QN900D و QN800D من فئة Neo QLED 8K بقياسات مختلفة للشاشات تتراوح بين 65 و 98 إنشًا.

وتزعم سامسونج أن طراز QN900D هو أنحف تلفاز بدقة قدرها 8K في السوق حاليًا، كما أن معدل التحديث المتغير فيه يصل إلى 240 هرتزًا، وهو معدل التحديث الأعلى أيضًا في أي تلفاز ذكي، في حين يصل معدل تحديث الشاشة في طراز QN800D إلى 165 هرتزًا، وستوفر سامسونج طُرزًا أخرى بمعدلات تحديث أقل من ذلك.

وتوفر سامسونج أيضًا فئة 4K Neo QLED بدقة قدرها 4K وليس 8K كما الفئة المُشار إليها سابقًا، وهي تعمل بمعالج NQ4 AI Gen2، وهو أقل من معالج NQ8 AI Gen3، لكنه أيضًا يوفر الكثير من مزايا الذكاء الاصطناعي.

ولم تكشف سامسونج رسميًا عن أسعار أجهزة التلفاز الجديدة أو موعد توفرها في الأسواق.