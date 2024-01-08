جيلي تكشف عن سيارتها الكهربائية Galaxy E8

اتخذت شركة جيلي للسيارات خطوة أخرى نحو تسريع التحول من السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى السيارات الكهربائية مع إطلاق سيارة السيدان الكهربائية بالكامل Galaxy E8 التي تأتي بسعر معقول، مما يمهد الطريق لمنافسة شديدة في سوق السيارات الكهربائية في الصين.

وكشفت الشركة رسميًا عن Galaxy E8 في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ، وهي السيارة الأولى الحاملة للعلامة التجارية للشركة التي تستخدم معمارية SEA.

وتعد السيارة الجديدة بمنزلة الإضافة الثالثة إلى مجموعة منتجات Galaxy، وتهدف إلى تغيير مشهد السيارات الكهربائية من خلال تقديم الجمال والسلامة والأداء القوي والذكاء للمستهلكين، وتضع نفسها بصفتها نموذجًا رائدًا كهربائيًا بالكامل عالي القيمة في السوق.

وتأتي السيارة بسعر مبدئي قدره 24700 دولارٍ، وتهدف جيلي إلى جذب مجموعة واسعة من الأشخاص من المستخدمين المحتملين مع إستراتيجية التسعير التنافسية هذه.

وتعد العلامة التجارية Galaxy بمنزلة استجابة جيلي للطلب المتزايد على السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل.

وتخطط الشركة بحلول عام 2025 لإطلاق إجمالي 7 نماذج في تشكيلة Galaxy، ومنها 4 نماذج هجينة تعمل بالكهرباء، و 3 نماذج كهربائية بالكامل.

وتتميز Galaxy E8 بمنصة الجهد العالي بقوة قدرها 800 فولط، مما يوفر نطاقًا قدره 180 كم بعد شحن البطارية لمدة خمس دقائق فقط، وهي مدعومة بنظام الدفع الكهربائي العالي الأداء مع محركات مزدوجة بقوة قدرها 475 كيلوواط، كما أنها قادرة على التسارع إلى سرعة قدرها 100 كم في الساعة خلال 3.49 ثوانٍ.

وتوجد نماذج أخرى من Galaxy E8 تستخدم منصة الجهد العالي بقوة قدرها 400 فولط.

وتشغل شريحة Snapdragon 8295 قمرة القيادة في Galaxy E8، التي تتميز بشاشة بقياس قدره 45 بوصة وبدقة قدرها 8K.

وتشمل خيارات البطارية لسيارة Galaxy E8 حزمة بقوة قدرها 62 كيلوواط ساعي توفر مدى قدره 550 كم، وحزمة بقوة قدرها 75 كيلوواط ساعي توفر مدى قدره 620 كم، وحزمة بقوة قدرها 76 كيلوواط ساعي توفر مدى قدره 665 كم.

ومن المتوقع أن تلعب Galaxy E8 دورًا محوريًا في تسريع تحول جيلي إلى السيارات الكهربائية وتعزيز مبيعاتها.