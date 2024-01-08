بيلكين تطرح منصة آيفون تتبعك في جميع أنحاء الغرفة

أصدرت بيلكين منصة آيفون مزودة بمحرك يجعلها قادرة على الدوران لتتبع تحركاتك أثناء التصوير في جميع أنحاء الغرفة.

ويأتي الجهاز المسمى Auto-Tracking Stand Pro with DockKit بسعر قدره 180 دولارًا، ويبدو أنه الجهاز الأول الذي يتبنى واجهة برمجة التطبيقات DockKit من آبل، مما يسمح لك بتوصيل المنصة بجهاز آيفون دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق تابع لجهة خارجية.

وتستطيع القاعدة الأسطوانية لمنصة Auto-Tracking Stand Pro with DockKit الدوران بمقدار 360 درجة لتتبع الجسم، في حين يمكن للذراع الآلية المجهزة بتقنية MagSafe أن تميل للجهة العلوية والجهة السفلية بحركة قدرها 90 درجة لتتبع الوجه.

وبمجرد وضع آيفون 12 أو الإصدارات الحديثة على الحامل، يمكنك إقرانه بجهازك باستخدام تقنية NFC.

وتستطيع المنصة تحريك جهاز آيفون لإبقائك أو إبقاء موضوعك في الإطار أثناء محادثة الفيديو أو التصوير، وذلك بعد فتح أي تطبيق مزود بإمكانية استخدام الكاميرا، مثل فيس تايم أو إنستاجرام أو تيك توك أو واتساب أو تيمز.

وتعد المنصة الجديدة مفيدة جدًا لمنشئي المحتوى، وخاصة أولئك الذين يعملون في مجال البث المباشر، لأنها قادرة على ضبط الإطار تلقائيًا.

وتدعم منصة Auto-Tracking Stand Pro with DockKit الشحن اللاسلكي السريع بقوة قدرها 15 واطًا عند توصيلها بكابل USB-C المرفق ومصدر طاقة بقوة قدرها 30 واطًا.

ويوجد أيضًا خيار لاستخدام Auto-Tracking Stand Pro with DockKit من خلال طاقة البطارية، الأمر الذي يوفر لك نحو خمس ساعات من الاستخدام بشحنة واحدة.

ويمكنك تشغيل التتبع أو إيقاف تشغيله باستخدام الزر المدمج في Auto-Tracking Stand Pro with DockKit، ويُظهر المؤشر إذا كان التتبع نشطًا حاليًا.

ويوجد في السوق بعض الحوامل المنخفضة السعر المزودة بمحركات لالتقاط وتتبع حركتك، مع أن بيلكين هي الشركة الأولى التي تدمج واجهة برمجة التطبيقات DockKit من آبل مع حامل للهاتف، مما يضع الأساس لحوامل متوافقة أخرى في المستقبل.

وأعلنت بيلكين أيضًا نسخة مطورة من الحامل المغناطيسي BoostCharge Pro الذي يستخدم معيار الشحن اللاسلكي الحديث Qi2.

ويدعم هذا الحامل الشحن السريع بقوة قدرها 15 واطًا، ويأتي بسعر قدره 150 دولارًا، ويتيح لك شحن هاتفك وساعتك الذكية من فئة Apple Watch Series 7 أو الإصدارات الحديثة وسماعات الأذن اللاسلكية.

كما يوجد أيضًا بنك الطاقة المغناطيسي الجديد BoostCharge Pro الذي يدعم معيار الشحن اللاسلكي الحديث Qi2، ويتوافق هذا الجهاز مع حافظات MagSafe المغناطيسية، ويبدأ سعره من 60 دولارًا مقابل سعة قدرها 5000 ميلي أمبير.