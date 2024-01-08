أوبو تطلق Find X7 Ultra للتنافس مع S24 Ultra

كشفت أوبو عن هاتفها الذكي الجديد Find X7 Ultra، الذي تدعي أنه أفضل هاتف مزود بكاميرا في السوق.

ويبدو هاتف Find X7 Ultra مشابهًا تمامًا لهاتف Find X7، إذ يتميز بوحدة كاميرا دائرية الشكل في الجهة الخلفية تحتوي على العلامة التجارية هاسلبلاد.

وصنعت الشركة الإطار من المعدن مع وجود زر التحكم في مستوى الصوت وزر الطاقة على الجانب الأيمن وشريط تمرير التنبيه الثلاثي المراحل على الجانب الأيسر.

ويتميز Find X7 Ultra بشاشة منحنية بقياس قدره 6.82 بوصات وبدقة قدرها 3168×1440 بكسلًا مع تقنية LTPO، وسطوع قدره 4500 شمعة في المتر المربع عند عرض محتوى HDR.

وتدعم الشاشة تعتيم PWM بمعدل قدره 2160 هرتزًا، مع توفيرها معدل تحديث متغير قدره 120 هرتزًا.

وتعمل تقنية ProXDR على تحسين النطاق الديناميكي، مما يجعل صور HDR مميزة.

وتحوي الشاشة ثقبًا مركزيًا للكاميرا الأمامية البالغة دقتها 32 ميجابكسل مع الماسح الضوئي لبصمات الأصابع الموجود تحت الشاشة.

ويعد نظام الكاميرا HyperTone بمنزلة الميزة البارزة في Find X7 Ultra، إذ يحتوي كاميرا رباعية بدقة قدرها 50 ميجابكسل لكل عدسة مع مستشعرات كبيرة ومحرك الصور HyperTone.

وتوفر العدسة الرئيسية صورًا ثابتة تفصيلية مع عدسة بفتحة قدرها f/1.8 ونظام التثبيت البصري للصورة المضاد للاهتزاز، وهي مزودة بمستشعر سوني من الجيل الثاني LYT-900 بقياس قدره بوصة واحدة وبدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وتتفوق العدسة الفائقة الاتساع في التصوير الفوتوغرافي والمناظر الواسعة، وهي مزودة بمستشعر سوني LYT-600 وبدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وزودت أوبو الهاتف بعدستي تقريب من نوع بيريسكوب تعملان على معالجة الفجوة بين الأطوال البؤرية البصرية.

وتوفر عدسة بيريسكوب الأولى البالغة دقتها 50 ميجابكسل إمكانية التقريب بمقدار 3X من خلال مستشعر سوني IMX890.

في حين توفر عدسة بيريسكوب الثانية البالغة دقتها 50 ميجابكسل إمكانية التقريب بمقدار 6X من خلال مستشعر سوني IMX858.

ويضمن محرك الصور HyperTone من أوبو الحصول على صور ذات مظهر طبيعي دون المساس بالجودة بفضل تقنية التصوير الفوتوغرافي الحسابي التي أحدثت تحولًا في التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية.

ويغطي Find X7 Ultra نطاق التكبير الكامل الممتد من 14 ملم إلى 270 ملم، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور عالية الجودة بسلاسة.

وتقدم أوبو بالتعاون مع هاسلبلاد وضع بورتريه الذي يلتقط الصور بأربعة أطوال بؤرية، مما ينتج تأثير Bokeh السينمائي بدقة متناهية.

ويوفر وضع Hasselblad Master عناصر تحكم متقدمة، مثل التشبع والتباين والحدة وسرعة الغالق والتركيز وتوازن اللون الأبيض، من خلال توفير التصوير الفوتوغرافي الاحترافي للهواتف الذكية.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المقترن بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة قدرها 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة قدرها 512 جيجابايت.

وزودت أوبو الهاتف ببطارية كبيرة بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع SUPERVOOC بقوة قدرها 100 واط والشحن السريع اللاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا.

ويضمن Find X7 Ultra يومًا كاملًا من الاستخدام، إذ يمكن شحن البطارية بالكامل في أقل من 30 دقيقة.

وتعطي أوبو الأولوية لخصوصية المستخدم من خلال شريحة الأمان المخصصة وشريط التمرير الذي يركز على الخصوصية.

وتشغل واجهة المستخدم ColorOS 14 المخصصة المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14 الهاتف، إلى جانب خيارات الاتصال، مثل: NFC و WiFi 7 و Bluetooth 5.4.

ويأتي الهاتف بسعر قدره 845 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت/256 جيجابايت، وبسعر قدره 915 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت/256 جيجابايت، وبسعر قدره 985 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت/512 جيجابايت.