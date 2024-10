أهم مواعيد المؤتمرات التي ستحدث في معرض CES 2024

ينطلق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) هذا العام بين 9 من يناير و 12 من يناير، إذ يتوقع أن يكون التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم العميق، والقيادة الذاتية للمركبات، وشبكة الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 7، والطاقة النظيفة المستندة إلى ضوء الشمس، وشاشات التلفاز الذكية اللاسلكية، والحواسيب المحمولة، والمنزل الذكي، والهواتف الذكية، إلخ.

هناك عدد كبير من الشركات التي ستشارك في معرض CES 2024 وسيكون لها مؤتمر خاص أو كلمة رئيسية، لكن أبرز الشركات المشاركة التي أعلنت فعلًا مؤتمرها الخاص هي: إنفيديا، وإنتل، وسوني، وأسوس، و AMD، و LG، و Honda.

مواعيد أهم وأبرز المؤتمرات في معرض CES 2024:

شركة إنفيديا:

إنفيديا ستشارك في عرض خاص باسم (Special Address) يوم الثامن من يناير الساعة 8 صباحًا (AM) بتوقيت المحيط الهادئ، والساعة 7 مساءً (PM) بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 8 مساءً (PM) بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

المتوقع أن تكشف إنفيديا بقيادة جين-سون هوانغ عن أحدث التقنيات وبالأخص وحدات معالجة الرسوم المخصصة للذكاء الاصطناعي والتعلم العميق والقيادة الذاتية للمركبات، ولا ننسى كذلك التفاصيل الجديدة التي قد تكشف عنها إنفيديا مع معمارية Blackwell.

كما يتوقع أن تكشف إنفيديا عن سلسلة بطاقات RTX 40 SUPER المحدثة من سلسلة بطاقات RTX 40، ومن المحتمل أيضًا تقديم ثلاثة بطاقات رسومية جديدة هي: RTX 4070 SUPER، و RTX 4070 Ti SUPER، و RTX 4080 SUPER.

ستشارك AMD في عرض خاص باسم (Together We Advance_AI) يوم الثامن من يناير الساعة 7 صباحًا (AM) بتوقيت المحيط الهادئ، والساعة 6 مساءً (PM) بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 7 مساءً (PM) بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

المتوقع أن تركز AMD على دور معالجاتها وتقنياتها في تحسين مستقبل الذكاء الاصطناعي، وسيكون العرض بقيادة الدكتورة ليزا سو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMD، وجاك هوينه، نائب الرئيس الأول والمدير العام للحوسبة والرسوم.

العرض الخاص سيتطرق بداية إلى حلول الذكاء الاصطناعي من AMD التي تبرز قدرتها في توفير حلول ذكاء اصطناعي شاملة في كل مكان، من مراكز البيانات الضخمة إلى الأجهزة الذكية الصغيرة. كما سنرى سلسلة معالجات AMD Ryzen Z1 المخصصة للألعاب مع الحواسيب المحمولة.

كما ستركز على أجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة المخصصة للألعاب بمعالجات Ryzen والبطاقات الرسومية Radeon، وأخيرًا حلول الحوسبة المدمجة.

شركة سوني

ستشارك سوني في عرض خاص يوم الثامن من يناير الساعة 5 مساءً (PM) بتوقيت المحيط الهادئ، يوم التاسع من يناير الساعة 4 صباحًا (AM) بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 5 صباحًا (AM) بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

عرض سوني سيركز على جميع التقنيات المتعلقة بمعدات السيارات، ولكن لن يكون هناك تركيز كبير على معدات التصوير الفوتوغرافي والفيديو. لكن قد نشهد الكشف عن الكاميرا الجديدة FX والتي يمكن أن تكون بديلًا لكل من كاميرتي FX6 E-mount و FX9 E-mount.

شركة إنتل

ستشارك إنتل في عدد من العروض، العرض الأول يوم الثامن من يناير الساعة 3 مساءً (PM) بتوقيت المحيط الهادئ، يوم التاسع من يناير الساعة 2 صباحًا (AM) بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 3 صباحًا (AM) بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ستكشف إنتل في معرض CES 2024 عن دور معالجات Core Ultra في تحسين تجربة الذكاء الاصطناعي، وسيتحدث في هذا العرض الأول كلٌ من ميشيل جونستون هولتهاوس، النائبة التنفيذية للرئيس والمديرة العامة لمجموعة الحوسبة الشخصية في إنتل، وجيم جونسون، النائب الأول لمجموعة الحوسبة الشخصية والمدير العام لمجموعة أعمال العملاء في إنتل.

العرض الثاني يوم التاسع من يناير الساعة 3 مساءً (PM) بتوقيت المحيط الهادئ، يوم العاشر من يناير الساعة 2 صباحًا (AM) بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 3 صباحًا (AM) بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

سيتحدث جاك ويست، نائب الرئيس والمدير العام لشركة إنتل للسيارات، والرئيس التنفيذي لشركة إنتل بات جيلسنجر، بخصوص دور إنتل في صناعة السيارات لحل أصعب التحديات والتحول نحو مستقبل يعتمد على البرمجيات.

العرض الثالث يوم التاسع من يناير الساعة 5 مساءً (PM) بتوقيت المحيط الهادئ، يوم العاشر من يناير الساعة 4 صباحًا (AM) بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 5 صباحًا (AM) بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

سيناقش بات جيلسنجر الأدوار الحيوية التي تؤديها رقاقات السليكون والبرمجيات في جعل الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة في استخدامه أينما كنا.

شركة أسوس

ستشارك أسوس ROG بعرض خاص يوم الثامن من يناير الساعة 3 مساءً (PM) بتوقيت المحيط الهادئ، الساعة 2 صباحًا (AM) بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 3 صباحًا (AM) بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

كما ستشارك أسوس في عرض خاص باسم (Transcendence) يوم التاسع من يناير الساعة 9 صباحًا (AM) بتوقيت المحيط الهادئ، الساعة 8 مساءً (PM) بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 9 مساءً (PM) بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

شركة LG

ستشارك LG بعرض خاص يوم الثامن من يناير الساعة 8 صباحًا (AM) بتوقيت المحيط الهادئ، الساعة 7 مساءً (PM) بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 8 مساءً (PM) بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ستعرض LG أيضًا تشكيلتها من الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة، وحلول الذكاء الاصطناعي الفريدة من نوعها.

شركة Honda

ستشارك Honda بعرض خاص يوم التاسع من يناير الساعة 10:30 صباحًا (AM) بتوقيت المحيط الهادئ، الساعة 9:30 مساءً (PM) بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 10:30 مساءً (PM) بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

فريق البوابة التقنية سيكون مواكبًا لكل ما هو جديد في معرض CES 2024 ليقدم لكم التغطية الشاملة لأهم وأبرز المنتجات والتقنيات والابتكارات التي ستكشف عنها الشركات المشاركة والتي تقدر بأكثر من 4000 شركة.