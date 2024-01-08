أهم الأجهزة التي ستطلقها سامسونج خلال عام 2024

تُعد شركة سامسونج واحدة من الشركات الرائدة في تقديم أحدث الابتكارات والتطورات في عالم الأجهزة الذكية، ومن المتوقع أن تلعب سامسونج دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل التكنولوجيا في عام 2024، إذ تتجه الأنظار نحو ما ستقدمه الشركة في سلسلة هواتف (Galaxy S24) الرائدة خلال شهر يناير الجاري، وغيرها من أجهزة مذهلة ومبتكرة على مدار العام.

سيكون الذكاء الاصطناعي بمنزلة نقطة الانطلاق لشركة سامسونج خلال عام 2024، فقد صرحت الشركة بأن مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتف Galaxy S الجديدة ستبدأ عصرًا جديدًا في الهواتف المحمولة. كما من المتوقع أن تطرح نظارة ذكية للواقع المختلط لمنافسة نظارة آبل (Vision Pro)، وخاتمًا ذكيًا لتتبع الحالة الصحية خلال العام.

إليك أهم الأجهزة التي نتوقع أن تطلقها سامسونج على مدار عام 2024، بناءً على دورة إطلاقها للمنتجات الجديدة كل عام والتقارير والتسريبات التي ظهرت حتى الآن:

1- هواتف (Galaxy S24):

تستعد شركة سامسونج للكشف عن سلسلة هواتف (Galaxy S24) الرائدة المنتظرة يوم 17 من يناير الجاري، ومن المتوقع أن تأتي هواتف السلسلة هذا العام في 3 إصدارات مثل العام الماضي، وهي: Galaxy S24، و Galaxy S24 Plus، وGalaxy S24 Ultra، تتراوح في الحجم بين صغير ومتوسط وكبير.

وكالمعتاد سيضم هاتف (Galaxy S24 Ultra) الأكبر في السلسلة أفضل التقنيات، مثل: الكاميرات الإضافية، والشاشة الكبيرة وبالتأكيد سيدعم قلم (S Pen)، ومن المتوقع أن تقتصر بعض مزايا الذكاء الاصطناعي عليه، لكونه يضم أفضل كاميرا في الهواتف.

ولمعرفة مواصفات الهواتف والمزايا المتوقعة فيها، يمكنك الاطلاع على المقالات التالية:

2- هاتف Galaxy A55 5G:

تنافس سامسونج في فئة الهواتف المتوسطة بهواتف سلسلة Galaxy A، التي تمتاز بالأداء الجيد وتدعم العديد من المزايا الرائعة، وتُباع بسعر أقل من الهواتف الرائدة.

وتستعد سامسونج لإطلاق هاتف (Galaxy A55 5G) خلال الأسابيع القادمة، بعد إطلاق هواتف (Galaxy S24) الرائدة، إذ عادةً ما تطلق سامسونج الإصدارات الجديدة من هواتف Galaxy A في شهر مارس، كما كان الحال مع Galaxy A54 5G الذي صدر في عام 2023، وهاتف (Galaxy A53 5G) الذي صدر في عام 2022.

وبحسب الصور الجديدة التي سُربت لهاتف (Galaxy A55 5G)، فإن سامسونج ستحافظ على التصميم نفسه الخاص بإصدار العام الماضي دون تغييرات كبيرة، وسيضم الهاتف الشاشة نفسها التي يبلغ قياسها 6.4 بوصات، وسيعمل بنظام التشغيل أندرويد 14 المستند إلى واجهة (One UI 6.1) التي قد تدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي من سامسونج.

3- هاتف Galaxy Z Flip 6:

كان هاتف (Galaxy Z Flip5) خطوة مهمة في سلسلة هواتف سامسونج التي تُطوى رأسيًا، إذ جاء مع بعض التغييرات المهمة مقارنة بالجيل السابق، وأهمها: الشاشة الخارجية التي أصبحت أكبر بمقدار 3.78 مرات مقارنة بالجيل السابق، والتصميم الخالي من الفجوات، والكاميرا المحسّنة.

ومن المحتمل أن يحافظ هاتف (Galaxy Z Flip 6) المنتظر هذا العام على التصميم نفسه الخاص بهاتف (Z Flip 5) مع بعض الترقيات مثل: المعالج الجديد الذي ستعمل به هواتف (Galaxy S24) الرائدة، ومن ثم سيدعم الهاتف مزايا الذكاء الاصطناعي نفسها التي من المتوقع أن تدعمها هذه الهواتف.

كما أشار تقرير من موقع (Galaxy Club) إلى أن هاتف Galaxy Z Flip 6 القادم سيضم كاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، الأمر الذي يمثل ترقية مهمة مقارنة بكاميرا (Galaxy Z Flip 5) التي تبلغ دقتها 12 ميجابكسل فقط.

4- هاتف Galaxy Z Fold 6:

مثل هواتف (Galaxy Z Flip) التي تُطوى رأسيًا، عادةً ما يصل أحدث هاتف في سلسة (Galaxy Z Fold) التي تُطوى أفقيًا أيضًا في أواخر الصيف.

لذلك لم تظهر أي تسريبات بعدُ حول هذا الهاتف، لكن أظهرت براءة اختراع حديثة جهازًا يشبه إلى حد كبير هاتف Galaxy Z Fold المزود بفتحة S Pen، مما أثار تكهنات بأن هاتف سامسونج التالي القابل للطي على شكل كتاب سيكون له أخيرًا مكان لتخزين قلمه، مما يجعل Galaxy Z Fold 6 أكثر فائدة كجهاز إنتاجي.

5- سلسلة ساعات Galaxy Watch 7:

من المتوقع أن تكشف سامسونج عن سلسلة ساعات (Galaxy Watch 7) في منتصف عام 2024، وتشير التوقعات إلى أن سامسونج قد تركز كل جهودها في تحسين تتبع النوم، إذ أجرت سامسونج ما تدعي أنها واحدة من أكبر دراسات النوم الصحي الفردية على الإطلاق من خلال فحص سلوكيات النوم لمستخدمي Galaxy Health في جميع أنحاء العالم.

ونظرًا إلى تركيز سامسونج المتوقع في الذكاء الاصطناعي في هواتف (Galaxy S24)، فلن يكون مفاجئًا أيضًا رؤية مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في ساعات Galaxy Watch التالية، مما يعزز جاذبيتها لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من التطور في ساعاتهم الذكية.

6- سماعات Galaxy Buds 3:

أطلقت شركة سامسونج إصدار (Galaxy Buds FE) في عام 2023، ولكن مر وقت طويل منذ أن أطلقت إصدارًا رائدًا من سماعاتها اللاسلكية، إذ أطلقت (Galaxy Buds 2 Pro) في أغسطس 2022، وأطلقت إصدار (Galaxy Buds 2) في أغسطس 2021.

تعمل بعض مزايا Galaxy Buds 2 Pro فقط مع هواتف جالاكسي، مما قد يحد من جاذبيتها لمستخدمي هواتف أندرويد الآخرين. وتتميز سماعات Galaxy Buds 2 العادية بمقاومة للماء بمستوى منخفض وهو IPX2، لذلك من المتوقع أن تعالج سامسونج هذه العيوب في الجيل القادم من Galaxy Buds، وتقدم مزايا جديدة أكثر تطورًا.

7- خاتم جالاكسي الذكي Galaxy smart ring:

من المتوقع أن تضيف سامسونج جهازًا جديدًا إلى قسم الأجهزة القابلة للارتداء في عام 2024، إذ أشار تقرير صادر من موقع (The Elec) الكوري إلى أن سامسونج قد تطلق خاتمًا ذكيًا في الربع الثالث من عام 2024، أو في أوائل عام 2025، وقد يأتي بأربعة مقاسات.

وعلى غرار خاتم Oura الذكي، يمكن أن يركز هذا الخاتم الذكي من سامسونج فقط في تتبع مقاييسك الصحية مثل: معدل ضربات القلب ومراقبة تشبع الأكسجين في الدم وتتبع النوم وغيرها من المؤشرات الصحية.

8- نظارة للواقع المختلط:

قدمت سامسونج طلبًا لتسجيل منتج يحمل اسم (Samsung Glass) في بريطانيا، ويُصنف هذا الطلب ضمن قطاعات متنوعة تشمل: نظارات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وسماعات الرأس، بالإضافة إلى الهواتف الذكية.

كما أشارت بعض التقارير إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق أولى نظاراتها للواقع المختلط في الربع الأول من عام 2024، إذ أعلنت الشركة في شهر فبراير 2023 – خلال حدث الكشف عن هواتف Galaxy S23 العام الماضي – تعاونها مع كوالكوم وجوجل للعمل على مشروع للواقع المختلط.

ومن المتوقع أن تعلن سامسونج الجديدَ في هذا المشروع خلال حدث الكشف عن هواتف Galaxy S24 يوم 17 من يناير الجاري، خاصة بعد كشف كوالكوم النقاب عن شريحة (Snapdragon XR2+ Gen 2) الجديدة لأجهزة الواقع المختلط على هامش مشاركتها في معرض CES 2024.