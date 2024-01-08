أفضل الطابعات الثلاثية الأبعاد المناسبة للمبتدئين

تُستخدم تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد في العديد من المجالات، وأبرزها: الرعاية الصحية؛ إذ تنشر العديد من الشركات الطبية باستمرار تفاصيل عن الابتكارات الجديدة فيما يتعلق بطباعة أجزاء جسم الإنسان الثلاثية الأبعاد، مثل: الكلى، بالإضافة إلى طباعة الأطراف الاصطناعية، والأنسجة، وغيرها.

من ناحية أخرى، تُستخدم هذه التقنية في تصنيع السيارات والقوارب، والمنازل، وغيرها، وقد شهدت فعاليات الدورة الخامسة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب في شهر نوفمبر 2023 عرض أكبر قارب مصنوع بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد في العالم.

أصبحت الطباعة الثلاثية الأبعاد في الوقت الحالي أسهل من أي وقت مضى بفضل التطورات التكنولوجية، وأطلقت العديد من العلامات التجارية طابعات مناسبة للمبتدئين ويمكن استخدامها بسهولة لطباعة المجسمات الثلاثية الأبعاد.

فإذا كنت ترغب في خوض تجربة الطباعة الثلاثية الأبعاد، يمكنك استخدام واحدة من الطابعات التالية التي تُعدّ مناسبة للمبتدئين في هذا المجال:

1- طابعة Weedo Tina 2S 3D:

صُممت طابعة Weedo Tina 2S 3D للأطفال والمبتدئين، وتُعد مناسبة لطباعة المجسمات والألعاب الصغيرة الحجم. وتضم هذه الطابعة واجهة سهلة الاستخدام، وتحتوي على مروحة تتمتع بسرعة عالية للحفاظ على برودة الطابعة في أثناء الطباعة، وتمتاز Weedo Tina 2S 3D بأنها تحتوي على وضع صامت يمكن تفعيله لإجراء عملية الطباعة دون أن تُصدر الطابعة أصواتًا عالية.

تُباع طابعة Weedo Tina 2S 3D بسعر قدره 179 دولارًا.

2- طابعة Creality Ender 3 V3 SE:

تمتاز طابعة Creality Ender 3 V3 SE بسهولة استخدامها، وهي مناسبة للمبتدئين ويمكنها الطباعة بدقة عالية وبسرعة تصل إلى 250 ملم في الثانية.

تعتمد هذه الطابعة على طريقة النمذجة بالترسيب المنصهر (Fused Disposition Modeling) لطباعة المجسمات من خلال سحب الخيوط البلاستيكية عبر فوهة الطابعة المُسخّنة إلى درجة الحرارة المطلوبة، ثم البدء بوضعها على لوحة التصميم حيث تبرد وتتصلب، وبمجرد اكتمال طباعة الطبقة الأولى، تضع الطابعة طبقة أخرى، وتكرر العملية نفسها حتى يتكون المجسم الثلاثي الأبعاد بالكامل.

تُباع طابعة Creality Ender 3 V3 SE بسعر قدره 219 دولارًا.

3- طابعة Phrozen Sonic Mini 8K:

إذا كنت تعمل في مجال صناعة المجسمات والألعاب الثلاثية الأبعاد، فستحتاج إلى استخدام طابعة يمكنها طباعة المجسمات الثلاثية الأبعاد بدقة عالية، وتُعدّ Phrozen Sonic Mini 8K مناسبة لك.

تمتاز هذه الطابعة بدقة قدرها 8K؛ مما يُساعد في طباعة المجسمات الثلاثية الأبعاد بتفاصيل دقيقة وواضحة لا تستطيع الطابعات المنخفضة الدقة إنتاجها بسهولة.

وبالإضافة إلى دقتها العالية وقدرتها على طباعة المجسمات العالية الجودة، تأتي هذه الطابعة مع إعدادات مجهزة سابقًا لبعض الألعاب المشهورة، مثل: بيكاتشو (Pikachus)، وغيرها؛ لتتمكن من اختيار الإعداد مباشرة وطباعة المُجسم بسرعة دون الحاجة إلى ضبط الإعدادات يدويًا.

تُباع طابعة Phrozen Sonic Mini 8K بسعر قدره 450 دولارًا.

4- طابعة Creality K1 Max:

تُعدّ Creality K1 Max واحدة من أسرع الطابعات الثلاثية الأبعاد، وتمتاز بأنها تُصدر مطبوعات ذات جودة عالية وبتفاصيل دقيقة وواضحة.

تعمل هذه الطابعة بسرعة تصل إلى 600 ملم في الثانية، وتعتمد على تقنية LiDAR للتحقق من دقة الطباعة بعد الانتهاء من طباعة كل طبقة، وستتوقف الطابعة تلقائيًا في حال اكتشاف أي أخطاء في أثناء الطباعة وتُصدر تنبيهًا.

تُباع طابعة Creality K1 Max بسعر قدره 929 دولارًا.

5- طابعة +Original Prusa i3 MK3S:

تُعدّ طابعة +Original Prusa i3 MK3S خيارًا جيدًا لكل من المبتدئين والذين يمتلكون خبرة في مجال الطباعة الثلاثية الأبعاد. وتعتمد هذه الطابعة في عملها على طريقة النمذجة بالترسيب المنصهر (FDM) وتمتاز بسرعتها ودقتها، وتسمح لك بالتحكم في حجم المجسم الذي تود طباعته، وتحتوي على مستشعر مدمج يعمل باستخدام الأشعة تحت الحمراء، لاكتشاف نفاد الخيوط من الطابعة وإيقاف عملية الطباعة مؤقتًا.

تُباع طابعة +Original Prusa i3 MK3S بسعر قدره 1290 دولارًا.