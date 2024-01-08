آيسر تكشف عن حواسيب Swift المحمولة بمعالجات كور ألترا الجديدة

كشفت شركة آيسر التايوانية رسميًا عن إصدارات 2024 من حواسيب Swift المحمولة بمعالجات كور ألترا الجديدة من شركة إنتل التي تدعم عدة مزايا جديدة للذكاء الاصطناعي.

وتشمل الحواسيب الجديدة ثلاثة إصدارات مختلفة، وهي Swift Go 14 و Swift Go 16 و Swift X 14، وتأتي كافة الإصدارات ببعض المزايا البرمجية الحصرية من الشركة المصنعة مثل PurifiedVoice 2.0 و PurifiedView من أجل تحسين التجربة الصوتية والبصرية في تلك الأجهزة، وزر جديد في لوحة المفاتيح مخصص لتشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot من مايكروسوفت، بالإضافة إلى مزايا جديدة لتحسين مكالمات الفيديو عبر الإنترنت.

ويأتي إصدارا Swift Go 16 و Swift Go 14 الجديدان بمعالجات إنتل كور ألترا مع بطاقة الرسوميات المدمجة Arc، ويحمل الإصدار الأكبر شاشة قياسها 16 إنشًا من نوع أولد بدقة قدرها 3.2K، في حين يحمل الطراز الأصغر شاشة قياسها 14 إنشًا من نوع أولد بدقة قدرها 2.8K.

وتوفر آيسر كلا الطرازين بذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت، وستطرح آيسر جهاز Swift Go 14 بسعر يبدأ من 750 دولارًا أمريكيًا، وجهاز Swift Go 16 بسعر يبدأ من 800 دولارٍ أمريكي.

ويُعد جهاز آيسر Swift X 14 الإصدار الأرقى من ناحية المواصفات، إذ يحمل معالجات إنتل كور ألترا العالية الأداء من فئة H، مع بطاقات الرسوميات GeForce RTX 40 من إنفيديا، ويحمل شاشة أولد بدقة قدرها 2.8K، وهو مخصص للمهام الثقيلة، مثل التصميم ثلاثي الأبعاد وتحرير الفيديو والبث المباشر العالي الجودة، وهو يضم ذاكرة عشوائية يصل حجمها إلى 32 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى تيرابايت، وسيكون متاحًا في الأسواق بسعر يبدأ من 1400 دولارٍ أمريكي.