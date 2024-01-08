آيسر تكشف عن أضخم شاشة Predator Z57 بدقة عرض قدرها DUHD

كشفت شركة آيسر (Acer) عن أحدث شاشات الألعاب من سلسلة Predator للاعبين المحترفين بأربعة إصدارات متميزة، مع اعتمادها على لوحة شاشات منحنية لتقدم جودة صورة مذهلة وأداء سلسًا.

الشاشات الجديدة من سلسلة Predator تبدأ من شاشة Predator Z57 بدقة عرض قدرها DUHD أو 7680 × 2160 بكسلًا وهي ذات الحجم الأكبر في هذه التشكيلة بحجم قدره 57 بوصة، ومعدل تحديث متحرك قدره 120 هرتزًا، وشاشة Predator X34 V3 بحجم قدره 34 بوصة، وهو الحجم الأكثر قبولًا بين اللاعبين.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت آيسر عن شاشة Predator X39 بحجم قدره 39 بوصة وشاشة Predator X34 X بحجم قدره 34 بوصة المستندة إلى لوحة OLED الساطعة التي تعرض تجارب بصرية سلسة وآسرة مع معدل تحديث متحرك قدره 240 هرتزًا وزمن استجابة فائق السرعة يبلغ 0.01 ميلي/ الثانية.

من مزايا شاشة Predator Z57 الضخمة قدومها بحجم قدره 57 بوصة مع دقة عرض قدرها DUHD أو 7680 × 2160 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا. وبالاستفادة من تقنية 2304zone MiniLED، فإنها توفر جودة صورة رائعة وسطوعًا مذهلًا عند عرض المشاهد المظلمة.

تعمل نسبة العرض إلى الارتفاع الواسعة التي تصل إلى 32:9 مع زاوية انحناء قدرها 1000R على زيادة مجال رؤية المستخدمين أثناء اللعب أو العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن شهادة VESA DisplayHDR 1000 المتطورة أنها تحقق سطوعًا يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، لتنتج ألوانًا دقيقة للغاية، وتزيد من التباين الفاتح والداكن لإضاءة التفاصيل الدقيقة؛ مما يؤدي إلى إحداث فرق مذهل أثناء تجربة الألعاب. ومع مساحة ألوان DCI-P3 الواسعة بنسبة قدرها 98%، فإن شاشة Predator Z57 توجِد صورًا واقعية للغاية.

تعد مساحة العرض الواسعة للغاية مثالية للقيام بمهام متعددة مع مزايا تحسين الإنتاجية، ويتيح مفتاح KVM نمط صورة بجانب صورة الذي يقسم الشاشة إلى نصفين في وقت واحد.

وتدعم الشاشة منفذ HDMI 2.1 ليدعم أحدث أجهزة الترفيه المنزلي (PlayStation 5 و XBOX Series X)، في حين يوفر منفذ DisplayPort 1.4 أيضًا اتصالًا سريعًا وموثوقًا.

كما تأتي شاشة Predator Z57 متوافقة أيضًا مع معايير VESA للتعليق على الحائط من أجل توفير مساحة على سطح المكتب، كما أن قاعدتها أنيقة وقوية وتمنح المستخدم إمكانية تعديل الارتفاع والدوران والإمالة؛ لتناسب الرغبات الشخصية. يحتوي هذا الطراز أيضًا على مكبري صوت قويين بقدرة 10 واط لتضخيم المؤثرات الصوتية.

تأتي شاشة Predator X34 V3 مستندة إلى لوحة MiniLED المنحنية بحجم قدره 34 بوصة مع دقة عرض قدرها QHD أو 3440 × 1440 بكسلًا ونسبة عرض إلى ارتفاع تصل إلى 21:9.

يلاحظ اعتماد الشاشة على زاوية انحناء قدرها 1500R تساعد في تحسين الرؤية، ومساحة ألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 94%، وشهادة VESA DisplayHDR 1000 لتسمح بتجربة نابضة بالحياة وسطوع مذهل.

كما تأتي الشاشة بمعدل تحديث متحرك قدره 180 هرتزًا، وزمن استجابة قدره 1 ميلي/ الثانية (G-to-G)، مع منفذي HDMI 2.0 وDisplayPort 1.4. يمكن أيضًا تعليق شاشة Predator X34 V3 على الحائط، كما أنها تتمتع بتعديلات للارتفاع والإمالة والدوران لتحسين تجربة المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشاشة مع مكبري صوت بقدرة 5 واط لتمنح الألعاب والموسيقى والأفلام صوتًا عالي الجودة.

اعتمدت آيسر على أحدث طراز من لوحة شاشات OLED مع شاشة Predator X39 بحجم قدره 39 بوصة وشاشة Predator X34 X بحجم قدره 34 بوصة.

تقدم كلتاهما دقة عرض قدرها UWQHD أو 3440×1440 مع معدل تحديث متحرك قدره 240 هرتزًا وزمن استجابة قدرها 0.01 ميلي/ الثانية. وتعمل زاوية انحناء الشاشة 800R على توسيع مجال الرؤية، مع مساحة ألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 99%، مع حصولهما على شهادة VESA DisplayHDR True Black 400.

تتميز جميع الشاشات الجديدة بتقنية AMD FreeSync Premium التي تعمل على جعل معدلات التحديث متحركة وغير ثابتة بنحوٍ متزامن مع معدلات إطار البطاقة الرسومية لمنع حدوث مشكلة اضطراب أو اهتزاز المشاهد المعروضة على الشاشة أثناء اللعب. كما تتميز بمنفذ USB-C الذي يوفر طاقة كبيرة قدرها 90 واطًا، مما يسمح بشحن الأجهزة المختلفة. ويتيح مفتاح KVM المدمج للمستخدمين توصيل حاسوبين في وقت واحد، وتقسيم الشاشة لعشاق تعدد المهام.

فيما يخص للأسعار، ستكون شاشة آيسر Predator Z57 متاحة في أمريكا الشمالية في الربع الثاني من عام 2024، بسعر يبلغ 2,499 دولارًا، وفي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الربع الثاني من عام 2024، بسعر يبلغ 2,399 يورو.

أما شاشة آيسر Predator X39 فستكون متاحة في أمريكا الشمالية في الربع الثاني من عام 2024، بسعر يبلغ 1,499 دولارًا، وفي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الربع الثاني من عام 2024، بسعر يبلغ 1,499 يورو.

وشاشة آيسر Predator X34 X ستكون متاحة في أمريكا الشمالية في الربع الثاني من عام 2024، بسعر يبدأ من 1,299 دولارًا، وفي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الربع الثاني من عام 2024، بسعر يبلغ 1,299 يورو.