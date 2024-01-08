آبل تواجه تراجعًا كبيرًا في السوق الصينية

يتفاقم تراجع مبيعات آيفون في الصين، ومن المرجح أن تشهد آبل انخفاضًا كبيرًا في المبيعات هذا العام، وذلك وفقًا لمحللي شركة الخدمات المالية جيفريز بقيادة إديسون لي.

وبدأت تشكيلة آيفون 15 بداية بطيئة بشكل غير معتاد في الصين خلال العام الماضي، وتوسع هذا التراجع ليشكل انخفاضًا بمقدار 30 في المئة في الأسبوع الأول من عام 2024 مع زيادة الضغوط التنافسية من المنافسين المحليين لشركة آبل.

ونمت بقية سوق الهواتف المحمولة في البلاد في شهر ديسمبر من عام 2023، وحققت هواوي نموًا سريعًا على خلفية تشكيلة أجهزتها الجديدة Mate 60.

وأثار ظهور هاتف Huawei Mate 60 Pro للمرة الأولى حماسة وطنية سمحت للشركة الصينية باستعادة بعض العملاء الذين فقدتهم سابقًا لصالح آبل، وذلك قبل أسابيع من طرح تشكيلة آيفون 15 للبيع في شهر سبتمبر من عام 2023.

ويعمل هاتف Mate 60 Pro بمعالج جديد مصنوع في الصين، وتقدر جيفريز أن هواوي شحنت مقدار 35 مليون هاتف ذكي في عام 2023، مع بعض قيود العرض التي تمنع زيادة هذا العدد بشكل كبير.

وشهدت آبل انخفاضًا كبيرًا في حجم المبيعات في شهر ديسمبر من عام 2023، وتتوقع جيفريز انخفاضًا مشابهًا في عام 2024.

وزادت الحسومات في الأسبوع الماضي على مجموعة هواتف آبل الذكية عبر بوابات التسوق المختلفة عبر الإنترنت، مما أدى إلى انخفاض متوسط سعر البيع دون تحفيز النمو في حجم المبيعات.

وحصل آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس على تخفيض في الأسعار بمقدار 16 في المئة عبر منصة التجارة الإلكترونية Pinduoduo في الأسبوع الأول من عام 2024.

ويعد الانخفاض بمقدار 30 في المئة تسارعًا كبيرًا مقارنةً بالانخفاض بمقدار 3 في المئة سنويًا الذي شهدته الشركة الأمريكية طوال عام 2023 بأكمله.

ويعزى تراجع آبل إلى حد كبير إلى الضغوط التنافسية من المنافسين الصينيين، وخاصة هواوي.

واكتسبت آبل حصة في الصين بعد أن عزلت العقوبات الأمريكية في عام 2020 هواوي عن شركات تصنيع الرقاقات الرائدة في العالم، مثل شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية TSMC.

وقد أدت عودة هواوي إلى التنافس في سوق الهاتف المحمول إلى استعادة حصتها في السوق، وهي تعمل الآن على تطوير نظامها التشغيلي للتنافس مع نظام التشغيل iOS من آبل ونظام أندرويد من ألفابت.