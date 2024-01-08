آبل تعتزم تأجيل إطلاق جهاز التتبع AirTag 2 حتى 2025

تعتزم شركة آبل تأجيل إطلاق الجيل الثاني من جهاز التتبع الخاص بها AirTag حتى عام 2025 المقبل، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرج في تقرير أخير لها.

وأفاد التقرير بأن إطلاق الجيل الثاني من الجهاز قد تأخر بسبب فائض المخزون الذي ما زال متاحًا من الجيل الأول، لذا فإن آبل لا تفكر في طرح إصدار جديد خلال عام 2024 الجاري.

ويتفق تقرير وكالة بلومبيرج الجديد مع شائعات سابقة نُشرت قبل أشهر أشارت إلى أن إنتاج جهاز AirTag 2 من آبل لن يبدأ إلا بحلول نهاية عام 2024 أو مطلع عام 2025.

وزعم تقرير بلومبيرج أن آبل “أفرطت في إنتاج الجهاز على نحو واضح”، إذ لا يزال المخزون مرتفعًا في متاجر التجزئة والمستودعات على حد سواء حتى الآن.

ومع أن جهاز التتبع AirTag يقدم العديد من الفوائد العملية للمستخدمين، إلا أن ذلك الملحق لا يحظى بشعبية كبيرة كملحقات أخرى مثل ساعات آبل وسماعاتها اللاسلكية.

وكانت آبل قد أطلقت الجيل الأول من الجهاز مطلع عام 2021 لتتيح للمستخدمين تعقب المقتنيات الشخصيات وتحديد موقعها عند فقدانها عبر شبكة Find My الخاصة بآبل اعتمادًا على اتصالات بلوتوث المنخفض الطاقة والنطاق الفائق العرض والاتصال القريب المدى.

ومن المتوقع أن يحتوي إصدار الجيل الثاني على شريحة لاسلكية محسّنة ذات نطاق اتصال واسع لكي تتماشى مع المكونات الداخلية الجديدة في هواتف آيفون وساعات آبل.

ومن الجدير بالذكر أن سامسونج أطلقت حديثًا الجيل الثاني من جهاز التتبع الخاص بها SmartTag 2 بتصميم جديد وتحسين في عمر البطارية وآليات الاتصال.