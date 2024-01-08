آبل تطرح نظارة الواقع المختلط فيجين برو للبيع

أعلنت آبل في بيان صحفي أنها تطلق نظارة الواقع المختلط فيجين برو Vision Pro في الولايات المتحدة بتاريخ 2 فبراير في جميع متاجرها للبيع بالتجزئة ومتجرها الإلكتروني، على أن تبدأ الطلبات الأولية بتاريخ 19 يناير.

وقالت الشركة أيضًا إن عدسات زايس الطبية لنظارة فيجين برو تأتي بسعر قدره 150 دولارًا، وتحتوي نظارة الرأس مساحة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

وتوفر النظارة شاشة بدقة قدرها 4K لكل عين، وتتيح لك التبديل بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي باستخدام قرص موجود ضمن الجهة الجانبية من النظارة.

وتعد نظارة الرأس البالغ سعرها مقدار 3500 دولار بمنزلة رد آبل على نظارة الرأس من ميتا المسماة Quest، ويقال إنها قيد التطوير منذ سنوات.

وأعلنت آبل المنتج في مؤتمر المطورين العالمي في عام 2023. وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، في بيان: “وصل عصر الحوسبة المكانية”.

وتشغل شريحة M2 نظارة الرأس، وهي الشريحة نفسها المستخدمة في أجهزة حواسيب الشركة، إلى جانب شريحة R1 الجديدة المخصصة لمعالجة البيانات من أجهزة الاستشعار والكاميرات والميكروفونات المدمجة.

وتعد فيجين برو فئة المنتجات الجديدة الأولى للشركة منذ إطلاق ساعتها الذكية في عام 2015.

ولا يتوقع المحللون والخبراء أن تحقق نظارات الرأس إيرادات كبيرة في البداية. وتتوقع شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية UBS أن تصل إيرادات فيجين برو إلى نحو 1.4 مليار دولار.

ودخلت العديد من الشركات مجال الواقع الافتراضي، مع أن هذه الجهود لم تساعد حتى الآن في زيادة الاعتماد الواسع النطاق للمستهلكين أو عملاء المؤسسات.

وتتميز فيجين برو بنظام تشغيل جديد يُطلق عليه اسم VisionOS، إلى جانب نظام إدخال يسمح للعملاء باستخدام أعينهم وأيديهم وأصواتهم للتحكم في نظارة الرأس.

وتقول آبل إن عددًا من تطبيقات الإنتاجية والإبداع تعمل مع فيجين برو، مثل حزمة أوفيس من مايكروسوفت ومنصة سلاك من Salesforce.

ويوفر متجر التطبيقات الجديد للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من مليون تطبيق متوافق عبر iOS و iPadOS، بالإضافة إلى تجارب جديدة تستفيد من إمكانات نظارة فيجين برو.

وتهدف آبل من خلال نظارة الرأس الجديدة إلى تغيير الطريقة التي يستمتع بها المستهلكون بتجربة الألعاب ومحتوى الفيديو.

وقالت الشركة في بيان: “يمكنك مشاهدة الفيديو من +Apple TV والعديد من المنصات الأخرى عبر شاشة الواقع الافتراضي التي يبلغ عرضها مقدار 100 قدم”.