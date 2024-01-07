Xreal تجلب الحوسبة المكانية إلى نظارتها للواقع المعزز

كشفت Xreal النقاب عن نظارات الواقع المعزز للمطورين Air 2 Ultra، إذ تهدف الشركة المعروفة سابقًا باسم Nreal إلى إعادة تعريف الحوسبة المكانية عبر تقديمها للمطورين حلًا متطورًا وبأسعار معقولة يفتح الأبواب أمام تجارب الواقع المختلط غير المحدودة.

وتتوفر الطلبات الأولية لنظارة الواقع المعزز للمطورين بسعر قدره 700 دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في شهر مارس.

وقالت Xreal في بيان: “صممنا Air 2 Ultra لدفع المطورين إلى عالم الحوسبة المكانية الغامر المليء بالتكنولوجيا المتقدمة والراحة”.

وأضافت: “نحن نؤمن بجعل النظارات القابلة للارتداء التي توفر تتبعًا موضعيًا كاملًا بمقدار 6 درجات من الحرية 6DoF في متناول جميع المشاركين في تطوير النظام البيئي للواقع المختلط”.

وتقدم Air 2 Ultra إطارًا حلقيًا من التيتانيوم، مما يميزها عن نظارات الواقع المعزز التقليدية وتدمج الموضة في الوظيفة.

وتعد النظارة بتجربة حوسبة مكانية غامرة، وتتميز بمستشعرات بيئة ثلاثية الأبعاد مزدوجة ومجهزة بقدرات الرؤية الحاسوبية لتتبع الموقع بدقة داخل مساحة ثلاثية الأبعاد.

وتوفر هذه المستشعرات تتبع اليد، وإنشاء شبكة ثلاثية الأبعاد، وفهم المشهد الدلالي، وقدرات الذكاء الاصطناعي المستقبلية، مما يوفر للمطورين إمكانية استكشاف تجارب الحوسبة المكانية الجديدة.

وتُحدث Xreal ضجة كبيرة قبيل إطلاق آبل نظارةَ الواقع المختلط فيجين برو Vision Pro، وهو حدث من شأنه أن يحفز المنافسة في سوق الواقع المعزز.

وينصب التركيز الرئيسي لشركة Xreal على الواقع المعزز، وليس الواقع الافتراضي. وتتمثل جاذبية نظارتها في وضع ما يعادل شاشة رقمية بحجم قدره 120 بوصة أمام عينيك للترفيه.

وتتميز نظارة Xreal بمشاهدة عالية الوضوح بدقة Full HD لكل عين، ومجال رؤية يبلغ قدره 52 درجة، ومقدار 42 بكسلًا لكل درجة، متجاوزة قدرات نظارة آبل.

ويضمن معدل التحديث البالغ قدره 120 هرتزًا وذروة السطوع البالغ قدرها 500 شمعة في المتر المربع الحصول على صور واضحة ونابضة بالحياة.

وتحاكي الشاشة الافتراضية الثنائية الأبعاد شاشة بقياس قدره 154 بوصة من مسافة قدرها 13 قدمًا.

ويدمج الجهاز أيضًا تقنية الصوت السينمائي والصوت الاتجاهي لتوفير الخصوصية والحد الأدنى من الإزعاج.

وتعد النظارة مناسبة لمشاهدة التلفاز أو ممارسة الألعاب أو تشغيل تطبيقات الواقع المعزز الغامرة. وتقدم Xreal نظارة Air 2 Ultra بصفتها جهازًا متكاملًا للحوسبة المكانية.

وحصلت نظارة Air 2 Ultra على شهادة TÜV Rheinland لدقة الألوان وراحة العين والضوء الأزرق المنخفض والاستخدام الخالي من الوميض لتعزيز راحة المستخدم أثناء الاستخدام لمدة طويلة.