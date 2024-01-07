هواوي تعتمد على رقاقات TSMC بدلًا من SMIC

يستخدم الحاسوب المحمول الحديث من هواوي شريحة صنعتها شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات TSMC، حسبما أظهر تحليل للجهاز، مما يدحض الحديث عن اختراق تكنولوجي صيني آخر.

ويحتوي الحاسوب المحمول Qingyun L540 شريحة مصنعة وفقًا لتقنية التصنيع البالغ قدرها 5 نانومتر صنعتها الشركة التايوانية في عام 2020، بما يتماشى مع الوقت الذي منعت فيه العقوبات الأمريكية وصول هواوي إلى شركة تصنيع الرقاقات، حسبما وجدت شركة الأبحاث TechInsights بعد تفكيك الجهاز لصالح وكالة بلومبرج.

ويتعارض هذا الأمر مع التكهنات بأن شريكة هواوي في صناعة الرقاقات في الصين SMIC ربما تكون قد حققت قفزة كبيرة في تقنية التصنيع.

وأثارت هواوي ضجة في الولايات المتحدة والصين في شهر أغسطس الماضي عندما أطلقت هاتفًا ذكيًا مزودًا بمعالج مصنع وفقًا لتقنية التصنيع البالغ قدرها 7 نانومتر من إنتاج شركة SMIC.

وأظهر تحليل أجرته مجموعة الأبحاث TechInsights لصالح وكالة بلومبرج أن شريحة هاتف Mate 60 Pro كانت متأخرة ببضع سنوات فقط عن التقنيات الحديثة، وهو إنجاز كان من المفترض أن تمنعه القيود التجارية الأمريكية.

وأدى هذا الكشف إلى الاحتفال في مختلف أنحاء المشهد التكنولوجي الصيني، وإثارة جدل في الولايات المتحدة بخصوص مدى فعالية العقوبات.

واكتشفت TechInsights أن معالج Kirin 9006C مصنع بطريقة تصنيع TSMC البالغ قدرها 5 نانومتر المستخدمة في الربع الثالث من عام 2020 تقريبًا.

وكان خبراء الصناعة قد توقعوا سابقًا أن SMIC حققت هذا الإنجاز من خلال تطوير حلول بديلة للعقوبات الأمريكية، الأمر الذي كان من شأنه أن يمثل انتصارًا تكنولوجيًا ثانيًا للبطل الوطني الصيني في غضون أشهر.

وقد عززت التطورات التي حققها الهاتف الذكي Mate 60 الصادر في عام 2023 دور هواوي باعتبارها حاملة لواء الجهود الصينية الرامية إلى إبعاد نفسها عن التكنولوجيات الغربية وإيجاد بدائل محلية.

وسارع المستهلكون الصينيون إلى اقتناء الهاتف الذكي في الربع الأخير، وساعد هذا الأمر وصول إيرادات الشركة إلى مقدار 100 مليار دولار، مما أدى إلى تراجع هيمنة آيفون.

وكان من الممكن أن يمثل الوصول إلى تقنية التصنيع البالغ قدرها 5 نانومتر قفزة كبيرة للشركة، مما يجعلها تقترب من العمليات المتقدمة المستخدمة حاليًا، التي تتمحور في الغالب حول تقنية التصنيع البالغ قدرها 3 نانومتر.

وكانت TSMC التايوانية تزود الشركة الصينية برقاقات متقدمة مصنعة وفق تقنية التصنيع البالغ قدرها 5 نانومتر قبل أن تقطع علاقاتها مع هواوي.

ومن غير الواضح كيف تمكنت هواوي من شراء معالج يبلغ عمره مقدار ثلاث سنوات، مع أن الشركة الصينية كانت تخزن أشباه الموصلات الحيوية منذ أن بدأت الولايات المتحدة بمنع وصولها إلى المكونات والمعدات على مستوى العالم.

وأدرجت واشنطن هواوي في قائمة الكيانات منذ عام 2019، مع أن TSMC توقفت في عام 2020 عن تلقي الطلبات من هواوي من أجل الامتثال للقيود التجارية الأمريكية.

وأنفقت هواوي في السنوات الماضية المليارات فيما يتعلق بأبحاث الرقاقات وتخزينها، في حين بنت شبكة محلية من الموردين وشركاء التصنيع بدعم من الحكومة في بعض الحالات.