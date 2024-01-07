مايكروسوفت تيمز تصل إلى أندرويد أوتو

تصل منصة مايكروسوفت تيمز في الشهر المقبل إلى أندرويد أوتو، وهو التطبيق الذي يسمح لهواتف أندرويد بالاتصال بنظام المعلومات والترفيه الموجود سابقًا في السيارة، بعد مرور عام تقريبًا من إعلان جوجل في مؤتمرها للمطورين I/O 2023.

وتأتي هذه المعلومات وفقًا لخريطة طريق Microsoft 365 التي توضح تفاصيل الإصدارات المستقبلية.

ومن المفترض أن تصل منصة عقد مؤتمرات الفيديو في شهر فبراير، مع أنه لا تتوفر الكثير من التفاصيل بخصوص كيفية استخدامها.

وصرحت مايكروسوفت بأنه بإمكانك الانضمام إلى الاجتماعات وإجراء المكالمات من عارض التقويم، ويوجد اختصار جديد للاتصال بجميع جهات اتصال الاتصال السريع، وقد تتغير واجهة مستخدم التطبيق لتتوافق مع أندرويد أوتو.

ولم تذكر مايكروسوفت القدرة على إرسال الرسائل باستخدام تيمز، وهي ميزة متوفرة في كار بلاي.

كما لا توجد معلومات بخصوص إذا كان أندرويد أوتو يتكامل مع رسائل المنصة أم لا أو إذا كان قادرًا على التفاعل مع بعض المزايا الأخرى الخاصة بالمنصة، مثل التعاون في الملفات والبيانات.

ولم تقدم مايكروسوفت أو جوجل أي معلومات بخصوص سبب استغراق تيمز وقتًا طويلًا للوصول إلى أندرويد أوتو.

وأعلنت جوجل أيضًا تكامل أندرويد أوتو مع منصتي Zoom و Webex في مؤتمرها للمطورين I/O 2023.

وحصل أندرويد أوتو أيضًا سابقًا على تطبيقات، مثل The Weather Channel ويوتيوب، كما يقدم التطبيق ألعابًا للركاب أو عندما تكون السيارة متوقفة، ويشمل ذلك نسخة من لعبة سوليتير ولعبة سباق بسيطة تسمى Beach Buggy Racing 2.

وتقول جوجل إن أندرويد أوتو يتكامل حاليًا مع نحو 200 مليون سيارة، لذا فإن إضافة مايكروسوفت تيمز مفيدة للمستخدمين.

وأشارت الشركة في الوقت نفسه أيضًا إلى أن معدل اعتماد أندرويد أوتوموتيف ارتفع بشكل كبير في العام الماضي.

ويعد أندرويد أوتوموتيف بمنزلة نظام تشغيل معلوماتي ترفيهي متكامل، على عكس تطبيق أندرويد أوتو.

وبدأت شركات تصنيع السيارات التخلص التدريجي من أنظمة المعلومات والترفيه الداخلية لصالح نظام تشغيل جوجل.

وأعلنت شركات، مثل شيفروليه وفولفو وبولستار وهوندا ورينو وحتى جنرال موتورز، اعتماد منصة جوجل.