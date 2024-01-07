تسلا تخفض تقديرات المدى بعد شكاوى المبالغة

عدلت تسلا نطاقاتها المقدرة عبر معظم تشكيلتها من السيارات الكهربائية نظرًا إلى أن قاعدة وكالة حماية البيئة الجديدة من شأنها أن تجعل النطاقات المقدرة واقعية.

وخفضت الشركة تقديرات المدى عبر العديد من سيارات Model Y و Model S و Model X في الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض الرقم في بعض النماذج بنسبة قدرها 6 في المئة.

واكتسبت تسلا لسنوات سمعة بأنها تبالغ في تقدير أرقام المدى، إذ زعمت وكالة حماية البيئة أن الرئيس التنفيذي، إيلون ماسك، بالغ في النطاق الذي قدره 645 كم لسيارة Model S نموذج المدى الطويل في عام 2020.

وفتحت وزارة العدل في شهر أكتوبر الماضي تحقيقًا في عدد الكيلومترات المقدرة لسيارات تسلا بعد التقارير التي تفيد بأن العديد من أرقامها مضخمة عمدًا.

ووفقًا لقاعدة وكالة حماية البيئة المحدثة، فإنه يجب مراعاة أوضاع القيادة المختلفة مع إجبار مصنعي السيارات على اختبارها وإعلان نطاق يعتمد على متوسط النتائج.

ويؤدي هذا إلى انخفاض نطاقات تسلا عبر تشكيلتها بأكملها تقريبًا، باستثناء نموذج Model S Long Range الذي زاد مداه.

وفيما يلي كافة التغييرات:

Model S نموذج المدى الطويل

ظل المدى قدره 650 كم في خيار العجلات بقياس قدره 19 بوصة

ارتفع المدى في خيار العجلات بقياس قدره 21 بوصة من 600 كم إلى 615 كم

Model S نموذج Plaid

انخفض المدى في خيار العجلات بقياس قدره 19 بوصة من 640 كم إلى 580 كم

انخفض المدى في خيار العجلات بقياس قدره 21 بوصة من 560 كم إلى 515 كم

Model X نموذج المدى الطويل

انخفض المدى في خيار العجلات بقياس قدره 20 بوصة من 560 كم إلى 540 كم

انخفض المدى في خيار العجلات بقياس قدره 22 بوصة من 530 كم إلى 520 كم

Model X نموذج Plaid

انخفض المدى في خيار العجلات بقياس قدره 20 بوصة من 535 كم إلى 525 كم

انخفض المدى في خيار العجلات بقياس قدره 22 بوصة من 500 كم إلى 480 كم

Model Y نموذج الدفع بالعجلات الخلفية

ظل المدى قدره 420 كم في خيار العجلات بقياس قدره 19 بوصة

ظل المدى قدره 390 كم في خيار العجلات بقياس قدره 20 بوصة

Model Y نموذج المدى الطويل

انخفض المدى في خيار العجلات بقياس قدره 19 بوصة من 530 كم إلى 500 كم

انخفض المدى في خيار العجلات بقياس قدره 20 بوصة من 510 كم إلى 470 كم

Model Y نموذج الأداء

انخفض المدى من 490 كم إلى 460 كم

وظلت نطاقات Model 3 دون تغيير، كما هو الحال مع Model Y نموذج الدفع الخلفي.

ومن غير الواضح سبب تغير بعض تقديرات النطاق وعدم تغير البعض الآخر. ومن المحتمل أن تسلا لا تحدث أرقام Model 3 و Model Y نموذج الدفع الخلفي لأنها تستعد لتحديث تلك المركبات.

وتفيد التقارير أن التغييرات في تقديرات النطاق مرتبطة بأمرين هما تحسينات الراحة والوظائف التي أجرتها تسلا والتي تتطلب المزيد من الطاقة، وتنفيذ متطلبات اختبار وكالة حماية البيئة المنقحة التي تؤدي إلى استهلاك مرتفع وانخفاض طفيف في النطاق الإجمالي.